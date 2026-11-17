Došlo je vreme za kraj: Bivši reprezentativac Francuske završio karijeru
FRANCUZ odlučio da se penzionište.
Bivši fudbaler PSŽ-a Lajvin Kurzava saopštio je ovog utorka da je završio igračku karijeru.
- Privodim kraju svoju fudbalsku karijeru sa ogromnim ponosom i dubokom zahvalnošću. Svestan sam koliko sam imao sreće što sam mogao da živim svoju strast i ostvarim svoj san. Moja priča kao igrača se završava, ali fudbal će zauvek ostati povezan sa osobom kakva sam postao - napisao je Kurzava na Instagramu.
Ovaj 34-godišnjak je karijeru počeo u Monaku, a zatim je igrao još i za Pari Sen Žermen, Fulam, Boavistu i Persib Bandung.
On je 2017. godine postao jedini odbrambeni igrač koji je postigao het-trik u Ligi šampiona.
Kurzava je u dresu reprezentacije Francuske odigrao 13 utakmica i uspeo je jednom da se upiše u strelce.
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