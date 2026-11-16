Meč je trajao jedan sat i 26 minuta.

Foto: AP Photo/Andy Wong

Ruski teniser Danil Medvedev pobedio je večeras Italijana Flavija Kobolija 7:6 (7:4), 6:3 u meču prvog kola grupe "Ivan Lendl", na Završnom ATP turniru u Torinu.

Medvedev je peti teniser sveta, dok se Koboli nalazi na šestom mestu ATP liste.

Ovo je bio četvrti međusobni duel ruskog i italijanskog tenisera, a treći trijumf Medvedeva.

Španac Karlos Alkaraz je ranije danas u prvom meču prvog kola grupe "Ivan Lendl" savladao Amerikanca Frensisa Tijafoa 6:2, 6:2.

U drugom kolu grupe "Džon Mekinro" sutra će se sastati: Artur Fis (Francuska) - Rafael Hodar (Španija) i Aleksandar Zverev (Nemačka) - Ben Šelton (SAD). Turnir u Torinu igra se do 22. novembra za nagradni fond od 15,5 miliona dolara.