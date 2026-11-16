Medvedev siguran na startu Završnog mastersa! Bilo je drame u prvom setu
Meč je trajao jedan sat i 26 minuta.
Ruski teniser Danil Medvedev pobedio je večeras Italijana Flavija Kobolija 7:6 (7:4), 6:3 u meču prvog kola grupe "Ivan Lendl", na Završnom ATP turniru u Torinu.
Medvedev je peti teniser sveta, dok se Koboli nalazi na šestom mestu ATP liste.
Ovo je bio četvrti međusobni duel ruskog i italijanskog tenisera, a treći trijumf Medvedeva.
Španac Karlos Alkaraz je ranije danas u prvom meču prvog kola grupe "Ivan Lendl" savladao Amerikanca Frensisa Tijafoa 6:2, 6:2.
U drugom kolu grupe "Džon Mekinro" sutra će se sastati: Artur Fis (Francuska) - Rafael Hodar (Španija) i Aleksandar Zverev (Nemačka) - Ben Šelton (SAD). Turnir u Torinu igra se do 22. novembra za nagradni fond od 15,5 miliona dolara.
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