LIDER opozicije obratio se iz Skupštine Srbije uoči konstitutivne sednice. Tom prilikom se našlo nekoliko pojedinaca koji su svojim sramnim ponašanjem pokušali da ga isprovociraju.

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- Živ se tresem od straha od vas i vaše zvižduka. I šta ćete sa tim? Kod mene se zna red, možete da postavite pitanje i uvek će se znati red. Odgovor ćete da dobijete. A to što ćete da pretite, zviždite i vičete, to možete sa nekim drugim na takav način da razgovarate. Sa mnom nećete nikad. Možete da slavite i u Zagrebu i u Prištini, možete ovde da zviždite, a mi ćemo da se borimo protiv takvih koji su ovu nesreću u Srbiju doneli - izjavio je Vučić.