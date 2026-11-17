Neverovatna fudbalska bajka dolazi nam sa Kipra, a u glavnoj ulozi je čovek kojeg su u sopstvenoj domovini otpisali i proglasili izdajnikom!

Averьяnov Ilья / Zuma Press / Profimedia

Reč je o Jevgeniju Savinu, nekadašnjem ruskom fudbaleru i popularnom jutjuberu, čiji je životni i sportski put ravan holivudskom trileru!

Sve je počelo kao san 2021. godine, kada je Savin u Rusiji osnovao klub Krasava. Međutim, usledio je pravi pakao! Kada je 2022. godine počeo rat u Ukrajini, Savin nije želeo da ćuti. Javno je osudio invaziju, a odmazda ruskih vlasti bila je ekspresna i brutalna! Klub je preko noći ostao bez licence, a Savin je zbog pritiska morao da spakuje kofere i sa porodicom pobegne iz zemlje!

- Kada smo odlazili iz zemlje, govorili su nam da smo bez Rusije gotovi. Smejali su nam se i govorili da smo mali klub i da ne možemo da postojimo bez njih - otkrio je Savin za „Rojters“ prisećajući se najtežih dana.

Ali, umesto kraha, usledio je istorijski preokret o kojem danas priča cela Evropa! Savin se skrasio na Kipru, gde je kupio tamošnjeg drugoligaša Ipsonas nedaleko od Limasola i povukao potez koji je oduševio fudbalski svet. Zadržao je ime Krasava, stare klupske boje i gotovo identičan grb, krenuvši bukvalno od nule!

Samo tri godine kasnije – potpuna senzacija! Klub koji su svi otpisali probio se u sam krem kiparskog fudbala i 2025. godine ušao u Prvu ligu! U aktuelnoj sezoni 2026/27. Krasava se ravnopravno bori protiv tamošnjih giganata kao što su APOEL, Omonija i AEK iz Larnake, a čitavu priču prati i neverovatan poslovni model. Bez bacanja miliona, oslanjajući se isključivo na mlade talente i slobodne igrače, klub je samo ove sezone od transfera ostvario čistu zaradu od 260.000 evra!

Posebnu pažnju privlači atmosfera na stadionu „Amohostos“, koji prima oko 5.500 gledalaca. Dok u timu zajedno igraju fudbaleri iz Ukrajine i drugih zemalja (iako trenutno nema nijednog Rusa), na tribinama se dešava nešto što deluje nezamislivo.

Savin ističe ponos zbog atmosfere na tribinama gde se okupljaju ljudi različitih nacionalnosti, ali i upozorava na tragičnu stranu svoje situacije. Pošto je u Rusiji osuđen u odsustvu zbog antiratnih stavova, povratak u domovinu značio bi mu zatvor. Zbog toga se pribojava eventualnog meča sa nekim ruskim klubom u evropskim takmičenjima, jer ne bi mogao da putuje sa ekipom.

Iako ne krije želju da ponovo vidi roditelje i mesta gde je odrastao, svestan je neizvesnosti koja je pred njim.



