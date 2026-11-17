Rus o kome bruji ceo svet! Izbacili su ga iz zemlje jer je rekao istinu o ratu, a onda je napravio čudo neviđeno
Neverovatna fudbalska bajka dolazi nam sa Kipra, a u glavnoj ulozi je čovek kojeg su u sopstvenoj domovini otpisali i proglasili izdajnikom!
Reč je o Jevgeniju Savinu, nekadašnjem ruskom fudbaleru i popularnom jutjuberu, čiji je životni i sportski put ravan holivudskom trileru!
Sve je počelo kao san 2021. godine, kada je Savin u Rusiji osnovao klub Krasava. Međutim, usledio je pravi pakao! Kada je 2022. godine počeo rat u Ukrajini, Savin nije želeo da ćuti. Javno je osudio invaziju, a odmazda ruskih vlasti bila je ekspresna i brutalna! Klub je preko noći ostao bez licence, a Savin je zbog pritiska morao da spakuje kofere i sa porodicom pobegne iz zemlje!
- Kada smo odlazili iz zemlje, govorili su nam da smo bez Rusije gotovi. Smejali su nam se i govorili da smo mali klub i da ne možemo da postojimo bez njih - otkrio je Savin za „Rojters“ prisećajući se najtežih dana.
Ali, umesto kraha, usledio je istorijski preokret o kojem danas priča cela Evropa! Savin se skrasio na Kipru, gde je kupio tamošnjeg drugoligaša Ipsonas nedaleko od Limasola i povukao potez koji je oduševio fudbalski svet. Zadržao je ime Krasava, stare klupske boje i gotovo identičan grb, krenuvši bukvalno od nule!
Samo tri godine kasnije – potpuna senzacija! Klub koji su svi otpisali probio se u sam krem kiparskog fudbala i 2025. godine ušao u Prvu ligu! U aktuelnoj sezoni 2026/27. Krasava se ravnopravno bori protiv tamošnjih giganata kao što su APOEL, Omonija i AEK iz Larnake, a čitavu priču prati i neverovatan poslovni model. Bez bacanja miliona, oslanjajući se isključivo na mlade talente i slobodne igrače, klub je samo ove sezone od transfera ostvario čistu zaradu od 260.000 evra!
Posebnu pažnju privlači atmosfera na stadionu „Amohostos“, koji prima oko 5.500 gledalaca. Dok u timu zajedno igraju fudbaleri iz Ukrajine i drugih zemalja (iako trenutno nema nijednog Rusa), na tribinama se dešava nešto što deluje nezamislivo.
Savin ističe ponos zbog atmosfere na tribinama gde se okupljaju ljudi različitih nacionalnosti, ali i upozorava na tragičnu stranu svoje situacije. Pošto je u Rusiji osuđen u odsustvu zbog antiratnih stavova, povratak u domovinu značio bi mu zatvor. Zbog toga se pribojava eventualnog meča sa nekim ruskim klubom u evropskim takmičenjima, jer ne bi mogao da putuje sa ekipom.
Iako ne krije želju da ponovo vidi roditelje i mesta gde je odrastao, svestan je neizvesnosti koja je pred njim.
Preporučujemo
Barselona pred Zvezdu dovodi NBA pojačanje
17. 11. 2026. u 08:30
Nezapamćena sramota! Ovo je najcrnja godina u istoriji srpskog fudbala!
17. 11. 2026. u 08:15
Evo gde možete da gledate TV prenos utakmice Partizan - Valensija
17. 11. 2026. u 07:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Košarkaš Crvene zvezde pokazao navijačima srednji prst, pa uputio javno izvinjenje!
Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler uputio je javno izvinjenje zbog gesta u Madridu kad je pokazao srednji prst navijačima i istakao da to ne odražava kakva je on osoba.
16. 11. 2026. u 15:44
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Tuga! Preminuo legendarni fudbaler i reprezentativac Makedonije
Vladimir Sekulovski, bivši fudbalski reprezentativac Makedonije i član klubova Vardar, Teteks, Sloga Jugomagnat i Rabotnički, preminuo je u 46. godini, ostavljajući dubok trag u makedonskom fudbalu.
16. 11. 2026. u 21:06
Komentari (0)