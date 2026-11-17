TOKOM govora u Skupštini Srbije, lider opozicije Aleksandar Vučić je istakao dase u 14 godina se ništa slično nije desilo, govoreći o upadu na televiziju Informer.

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- Niko nije odgovoran za strašno šikaniranje ljudi. Kada je to neko radio? Od 1945. nismo mogli da vidimo. Bio sam jedini koji je 2001. godine smeo da govori o slučaju deteta Milovana Bojića, ošišali su je i ponizili. Meni je tragično da su tužioci hapsili kontejnera, u kojima ništa nisu pronašli. Nijedan slučaj, preko 500 koje ste prijavili, nijedan ne postoji. Tri dana ste pričali - evo ih seku. Što obmanjujete ljude? Hapsili ste spremačice u Novom Sadu? Da pokažete koliko ste silni i svemoćni. Što ste slali ljude u policiju, na sastanke sa tužiocima? Šta ste radili u Budimpešti? Ili mora neko da bude uhapšen. Zašto nisu uhapšeni kriminalci koji su upali u TV Informer i kada će da budu uhapšeni? Vi mislite da su vaši ljudi srećni zbog ovoga sa Lidijom Vukićević. Nemojte samo pogrešno da procenite. Ja to odlično osećam. Samo ljudi moraju da znaju da ste vi rekli ljudima da dođu. Nemate pravo da ponižavate bilo koga. Mislite stvarno da nam je stalo do posebnih mesta. Bravo, majstori. Vi ste vratili na 1991. godinu - rekao je Vučić.