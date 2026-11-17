Najavila je novi početak za 2027. godinu

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Nekada je privlačila pažnju kratkim suknjama, atraktivnim sportskim kombinacijama i izgledom zbog kojeg su je mnogi smatrali jednom od najprovokativnijih teniserki sveta. Danas je priča o Kamili Đorđi potpuno drugačija. Italijanka je postala majka, prošla kroz turbulentan period obeležen kontroverzama i finansijskim problemima, a sada je odlučila da ponovo uzme reket u ruke i vrati se profesionalnom tenisu.

Đorđi je 16. novembra objavila da planira povratak na WTA tur 2027. godine, gotovo tri godine nakon što je iznenada završila profesionalnu karijeru. Njena odluka posebno je zanimljiva ako se uzme u obzir sve što se događalo u njenom životu od poslednjeg meča.

OD TENISKOG ČUDA DO JEDNE OD NAJPREPOZNATLjIVIJIH SPORTISTKINjA

Kamila Đorđi rođena je 30. decembra 1991. godine u Maćerati, u Italiji. Tenis je počela da trenira veoma rano, a profesionalnu karijeru izgradila je zahvaljujući izuzetno agresivnom stilu igre, snažnim udarcima i neustrašivom pristupu protivnicama.

Vrhunac karijere dostigla je 2018. godine, kada je zauzela 26. mesto na WTA listi. Iste godine stigla je do četvrtfinala Vimbldona, što je bio jedan od najvećih uspeha u njenoj karijeri.

Najveći trofej osvojila je 2021. godine, kada je trijumfovala na turniru u Montrealu. Na putu do titule pobedila je nekoliko velikih imena svetskog tenisa, uključujući Petru Kvitovu, Koko Gof i Džesiku Pegulu, dok je u finalu bila bolja od Karoline Pliškove.

Ukupno je osvojila četiri WTA titule i zabeležila 17 pobeda protiv teniserki iz najboljih deset na svetu.

SMATRALI SU JE JEDNOM OD NAJPROVOKATIVNIJIH TENISERKI

Ipak, o njoj se nije pričalo samo zbog rezultata. Đorđi je tokom karijere bila podjednako prepoznatljiva po svom izgledu i modnim izborima kao i po teniskim rezultatima.

Njene kratke suknje, atraktivni kompleti, uske sportske kombinacije i neobični modni detalji često su izazivali komentare. Dok su jedni smatrali da je reč o osveženju u svetu ženskog tenisa, drugi su kritikovali način na koji je privlačila pažnju javnosti.

Njen izgled postao je deo njenog javnog identiteta, a popularnost na društvenim mrežama rasla je i van teniskih terena.

Posle povlačenja iz profesionalnog sporta dodatno je iznenadila javnost kada se pojavila u svetu modelinga, uključujući i fotografisanja u donjem vešu.

Međutim, iza atraktivnih fotografija i glamuroznog imidža krila se i druga strana njene priče.

U maju 2024. godine objavljeno je da je Đorđi završila profesionalnu karijeru. Vest je iznenadila tenisku javnost, posebno zato što nije bilo klasičnog oproštaja, poslednjeg turnira niti velike ceremonije.

Ubrzo su u javnost dospele informacije o finansijskoj istrazi u Italiji. Italijanski istražni organi bavili su se sumnjama u vezi sa neprijavljivanjem prihoda za 2016. godinu i mogućom poreskom utajom. Pojavile su se i informacije da nadležni nisu uspevali da joj uruče dokumentaciju na adresi na kojoj je bila prijavljena.

Posebno je važno da je ranije bila oslobođena optužbi u vezi sa poreskim prijavama za 2013. i 2014. godinu, dok su se druge poreske godine i dalje razmatrale.

Njeni advokati tada su odbacivali tvrdnje da pokušava da izbegne odgovornost i poručivali da će se vratiti u Italiju i sarađivati sa nadležnim organima.

Dodatnu buru izazvala je i priča njenog bivšeg stanodavca, koji ju je optuživao da je napustila luksuznu vilu kod Firence, a da nije izmirila sve obaveze, uz tvrdnje da je iz kuće odnet i deo nameštaja.

Đorđi je takve navode osporavala. Tvrdila je da nije pobegla niti nestala, već da su se u javnosti pojavile verzije događaja koje ne odgovaraju njenom viđenju situacije.

Njeno povlačenje tako je ostalo u senci brojnih pitanja, a nekadašnja teniska zvezda jedno vreme se gotovo potpuno udaljila od profesionalnog sporta.

LjUBAV, BRAK I MAJČINSTVO

Posle burnog perioda, Đorđi je ušla u novu životnu fazu.

U februaru 2026. godine objavila je da se udala za argentinskog tenisera i trenera Andreasa Ignasija Pasutija, a ubrzo je saopštila i da očekuje prvo dete.

Tokom trudnoće nije potpuno odustala od fizičke aktivnosti. Naprotiv, govorila je da ozbiljno trenira i da želi da se pripremi za povratak na teren.

U septembru 2026. godine dobila je sina Magnusa Vangelisa, čime je započela potpuno novo poglavlje života. Majčinstvo, međutim, nije značilo i definitivni kraj njenih sportskih ambicija.

VELIKI POVRATAK: PONOVO ŽELI DA IGRA TENIS!

Đorđi je 16. novembra objavila da se vraća profesionalnom tenisu i da joj želja za takmičenjem nikada nije nestala.

- Tokom ove dve godine moj život se mnogo promenio, ali želja za igranjem i takmičenjem nikada me nije napustila. Majčinstvo mi je donelo jedno izuzetno iskustvo i danas osećam da imam motivaciju i energiju za ovaj novi izazov. Znam da će biti mnogo posla, ali želim ponovo da se takmičim i korak po korak izgradim novo poglavlje svoje karijere – poručila je Italijanka.

Posebno je zanimljivo i to što će u njenom stručnom štabu biti Marko Paniki, nekadašnji kondicioni trener Novaka Đokovića, koji je sarađivao i sa Janikom Sinerom.

S obzirom na to da je bez takmičarskog tenisa od marta 2024. godine, Đorđi će morati da prođe ozbiljan proces povratka. Trenutno nema WTA rang, pa će put ka velikoj sceni verovatno početi kroz manje turnire.