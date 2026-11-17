VUČIĆ OTKRIO: Ministru Vujiću oteli službeni telefon i priveli ga na informativni razgovor
LIDER opozicije i šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić izjavio je danas, obraćajući se u Skupštini Srbije, da su ministra pravde Nenada Vujića priveli na informativni razgovor i oduzeli mu službeni telefon.
- Juče se dogodilo nešto o čemu mediji nisu govorili. Juče se prišli iz SBPOK-a ministru Vujiću, oteli mu službeni telefon i pozvali ga na informativni razgovor u 15 sati. Kako je tobož uticao na glasanje po zatvorima, jer je delio cigarete. To je bio razlog zašto ste privodili ministra jedne države. A znate koliko su puta deljene cigarete zatvorenicima od 2025 do 2026? Sedamnaest puta - rekao je Vučić.
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