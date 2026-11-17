Tresao je mrežu Singapura na startu meča

Foto: Tanjug/AP Photo/David Hu

Fudbalska reprezentacija Brazila dobila je ono što je želela – raspoloženog Vinisijusa Žuniora. Zvezda Real Madrida priredila je pravu golgetersku rapsodiju protiv Singapura, pošto je za svega 12 minuta postigla het-trik i pokazala koliko može da bude nezaustavljiva kada pronađe svoj ritam.

Prvi pogodak postigao je već u 9. minutu, kada je iskoristio asistenciju Bruna Gimaraeša. Samo šest minuta kasnije ponovo je zatresao mrežu, ovoga puta nakon dodavanja Endrika, da bi u 21. minutu kompletirao het-trik za 3:0 na kontu Brazilaca posle pola sata igre.

Posebno je zanimljivo što je Vinisijus na prethodnoj utakmici protiv Japana postigao oba gola za Brazil, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne poraz (2:3). Sada je protiv znatno slabijeg rivala nastavio golgetersku seriju i pokazao da se nalazi u izuzetno raspoloženom izdanju.



Za napadača Real Madrida ovo je i važan podstrek pred povratak klupskim obavezama, posebno posle perioda u kojem se suočavao sa kritikama zbog slabije forme u dresu španskog velikana.

INACREDITÁVEL FC! Vanderson domina fora da área, analisa o lance e toca de cavadinha para o meio da área. Bruno Guimarães ajeita de peito, e Estevão chega batendo de primeira. Bola bate na trave e sai. #brasil #singapura #estêvão #futebol #ge https://t.co/LvlkVqBDOG — ge (@geglobo) November 17, 2026

ELE DE NOVO! Vinicius puxa o contra-ataque e lança para Endrick carregar. O camisa 9 leva até a área e devolve para Vini bater para o gol vazio. #brasil #singapura #vinijr #futebol #ge https://t.co/DkGkYA821Q — ge (@geglobo) November 17, 2026

HAT-TRICK! Bruno Guimarães lança para Estevão na direita da área. O camisa 11 toca para o meio, e Vinicius só empurra para o fundo do gol. #brasil #singapura #seleçãobrasileira #futebol #ge https://t.co/P1AFUyQ9iZ — ge (@geglobo) November 17, 2026