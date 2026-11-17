Het-trik Vinisijusa za 12 minuta (VIDEO)
Tresao je mrežu Singapura na startu meča
Fudbalska reprezentacija Brazila dobila je ono što je želela – raspoloženog Vinisijusa Žuniora. Zvezda Real Madrida priredila je pravu golgetersku rapsodiju protiv Singapura, pošto je za svega 12 minuta postigla het-trik i pokazala koliko može da bude nezaustavljiva kada pronađe svoj ritam.
Prvi pogodak postigao je već u 9. minutu, kada je iskoristio asistenciju Bruna Gimaraeša. Samo šest minuta kasnije ponovo je zatresao mrežu, ovoga puta nakon dodavanja Endrika, da bi u 21. minutu kompletirao het-trik za 3:0 na kontu Brazilaca posle pola sata igre.
Posebno je zanimljivo što je Vinisijus na prethodnoj utakmici protiv Japana postigao oba gola za Brazil, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne poraz (2:3). Sada je protiv znatno slabijeg rivala nastavio golgetersku seriju i pokazao da se nalazi u izuzetno raspoloženom izdanju.
Za napadača Real Madrida ovo je i važan podstrek pred povratak klupskim obavezama, posebno posle perioda u kojem se suočavao sa kritikama zbog slabije forme u dresu španskog velikana.
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