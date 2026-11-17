LIDER opozicije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja u Skupštini Srbije na konstitutivnoj sednici govorio o skandaloznom hapšenju dekana novosadskog DIF-a Patrika Drida.

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- Ono što se događa poslednjih dana je hapšenje onih koji vam se ne dopadaju. Patrik Drid je kriv što je pribavio protivpravnu korist fakultetu za koji radi i kome predstavlja? Nije uzeo sebi pare, već je obezbedio nekih 150.000 evra na godišnjem nivou prihoda za svoj fakultet tako što je izdavao salu za fizičko. Uzgred, tako možete u ovom trenutku 5.000 ljudi da uhapsite. Što niste? Što samo Patrika Drida? Što baš to jutro kad je trebalo da bude izlgasano poverenje ili nepoverenje Patriku Dridu? Što ga držite još u pritvoru? Kako to Kričak može da ponovi delo, ako je suspendovan od strane direktora policije? Što držite u zatvoru Žmirića? Što držite sve te momke? To rade tužioci kojima ste naredili šta da rade - rekao je Vučić.

Podsećamo, u toku je konstitutivna sednica Skupštine Srbije, na kojoj su prethodno potvrđeni su mandati svih 250 narodnih poslanika, čime je konstituisan novi saziv parlamenta.