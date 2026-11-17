Na današnjoj vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije grada Smedereva, doneta je odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Smedereva.

Foto: N. Živanović

„Vanredna situacija se proglašava usled povećane opasnosti od izbijanja i širenja zaraznih bolesti, kao posledica nemogućnosti sakupljanja, odvoženja i bezbednog odlaganja komunalnog otpada.

Odluka je doneta u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i na osnovu Zapisnika o izvršenom vanrednom inspekcijskom nadzoru Grupe za inspekciju za zaštitu životne sredine u Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave Smederevo kojim je konstatovano da zatečeno stanje preti da izazove opasnost po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu- navodi se u saopštenju gradskog štaba.

U cilju rešavanja nastale situacije, JKP „Zelenilo i groblja Smederevo“ zaduženo je da po hitnom postupku sprovede javnu nabavku za izbor sanitarne deponije, koja bi u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, prihvatila i skladištila komunalni otpad sa teritorije grada Smedereva.

Odeljenje za finansije Gradske uprave u Smederevu zadužuje se da obezbedi neophodna novčana sredstva za realizaciju javne nabavke.

JKP „Zelenilo i groblja Smederevo“ zadužuje se da obezbedi nadzor nad skladištenjem komunalnog otpada sa teritorije grada Smedereva na izabranu deponiju, navodi se u saopštenju Gradskog štaba.

Gradski štab za vanredne situacije grada Smedereva pratiće razvoj situacije i blagovremeno obaveštavati javnost o preduzetim merama i svim važnim informacijama.

Sve aktivnosti usmerene su na što brže prevazilaženje problema, zaštitu zdravlja građana i očuvanje životne sredine.