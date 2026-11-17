SVETOGRĐE U KANADI! Lopovi ukrali crkveno zvono staro 120 godina, strahuje se da će završiti u starom gvožđu (VIDEO)
CRKVENO zvono staro oko 120 godina, teško 136 kilograma, ukradeno je iz drvenog zvonika ukrajinske katoličke crkve Presvetog Srca Isusovog, u blizini mesta Frejzervud, oko 80 kilometara severno od Vinipega, u kanadskoj provinciji Manitoba.
Kanadska konjička policija saopštila je da za sada nije poznato kako je ni kada zvono uklonjeno, ali je na vrhu zvonika uočeno oštećenje, prenosi Si-Bi-Es.
Policija sumnja da bi zvono moglo da bude prodato kao staro gvožđe, zbog čega su lokalna preduzeća koja se bave otkupom i reciklažom metala, uključujući ona u Vinipegu, upozorena da obrate pažnju na ovaj predmet.
Zvono je izrađeno od mesinga, ukrašeno detaljima poput brojanice, prikaza Presvetog Srca Isusovog, krune od trnja, krsta i sidra.
Prema podacima Istorijskog društva Manitobe, zvono je dopremljeno iz Švajcarske 1906. godine, kada je izgrađena prvobitna crkva, koja je uništena u požaru 1940. godine.
Sadašnja crkva podignuta je 1942. godine.
Pomoćni biskup Vinipeške arhieparhije, Andrij Rabij, rekao je da je vest o krađi dočekao s nevericom i šokom, ističući da je crkva važan svedok istorije ukrajinske zajednice u Manitobi, čiji su se prvi pripadnici doselili u tu oblast pre više od jednog veka.
Iako se broj vernika smanjio zbog odlaska stanovništva iz poljoprivrednih zajednica, crkva se i dalje koristi za posebne prilike, poput sahrana i liturgija.
Rabij je naveo da je najmanje jedna osoba ponudila nagradu od 500 kanadskih dolara za informacije koje bi pomogle u pronalaženju zvona.
Istraživač Istorijskog društva Manitobe Gordon Goldsboro ocenio je da je krađa veliki udarac za lokalnu zajednicu, podsetivši da su male seoske crkve često bile središta društvenog života i čuvari istorijskog nasleđa.
Policija je pozvala sve koji imaju informacije o krađi ili su primetili nešto sumnjivo u okolini tokom prethodne nedelje da joj se jave.
(Tanjug)
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