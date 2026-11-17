CRKVENO zvono staro oko 120 godina, teško 136 kilograma, ukradeno je iz drvenog zvonika ukrajinske katoličke crkve Presvetog Srca Isusovog, u blizini mesta Frejzervud, oko 80 kilometara severno od Vinipega, u kanadskoj provinciji Manitoba.

Foto: Printskrin Iks/Global Winnipeg

Kanadska konjička policija saopštila je da za sada nije poznato kako je ni kada zvono uklonjeno, ali je na vrhu zvonika uočeno oštećenje, prenosi Si-Bi-Es.

Policija sumnja da bi zvono moglo da bude prodato kao staro gvožđe, zbog čega su lokalna preduzeća koja se bave otkupom i reciklažom metala, uključujući ona u Vinipegu, upozorena da obrate pažnju na ovaj predmet.

Zvono je izrađeno od mesinga, ukrašeno detaljima poput brojanice, prikaza Presvetog Srca Isusovog, krune od trnja, krsta i sidra.

Prema podacima Istorijskog društva Manitobe, zvono je dopremljeno iz Švajcarske 1906. godine, kada je izgrađena prvobitna crkva, koja je uništena u požaru 1940. godine.

Sadašnja crkva podignuta je 1942. godine.

RCMP are investigating reports of a 300-pound church bell being stolen from the Sacred Heart of Jesus Church in the Interlake. https://t.co/wgM03XVBU0 — Global Winnipeg (@globalwinnipeg) November 17, 2026

Pomoćni biskup Vinipeške arhieparhije, Andrij Rabij, rekao je da je vest o krađi dočekao s nevericom i šokom, ističući da je crkva važan svedok istorije ukrajinske zajednice u Manitobi, čiji su se prvi pripadnici doselili u tu oblast pre više od jednog veka.

Iako se broj vernika smanjio zbog odlaska stanovništva iz poljoprivrednih zajednica, crkva se i dalje koristi za posebne prilike, poput sahrana i liturgija.

Rabij je naveo da je najmanje jedna osoba ponudila nagradu od 500 kanadskih dolara za informacije koje bi pomogle u pronalaženju zvona.

Istraživač Istorijskog društva Manitobe Gordon Goldsboro ocenio je da je krađa veliki udarac za lokalnu zajednicu, podsetivši da su male seoske crkve često bile središta društvenog života i čuvari istorijskog nasleđa.

Policija je pozvala sve koji imaju informacije o krađi ili su primetili nešto sumnjivo u okolini tokom prethodne nedelje da joj se jave.

(Tanjug)

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