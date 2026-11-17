Poraz Srbije u Oeirasu: Sledi Svetsko prvenstvo
Srpska selekcija je tokom utakmice ostala i sa igračem manje.
Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Oeirasu od Portugala rezultatom 2:1, u utakmici trećeg kola grupe 6 prve runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.
Posle prvih 45 minuta bez golova, domaćini su poveli već u 47. minutu preko Alfonsa Baldea.
Antonio Pereira je u 62. minutu udvostručio prednost Portugalaca, pa su kadeti Srbije morali da jure dva gola zaostatka.
Srpska selekcija je tokom utakmice ostala i sa igračem manje, pošto je Filip Lazović zaradio dva žuta kartona. Pavle Ilić uspeo je da smanji zaostatak, ali njegov pogodak nije bio dovoljan da Srbija izbegne poraz.
Kadete sada očekuju poslednje provere pred Svetsko prvenstvo. Srbija će 21. novembra igrati protiv Hondurasa, a potom je očekuju dueli sa Japanom i Kolumbijom.
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