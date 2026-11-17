Bivša 23. teniserka sveta odlučila da završi karijeru
Nije igrala skoro dve godine...
Ukrajinska teniserka Lesija Curenko objavila je da se u 37. godini povlači iz profesionalnog sporta, a odluku je saopštila emotivnom porukom u kojoj je priznala da nije ostvarila sve snove koje je imala kao devojčica.
Nekadašnja 23. igračica sveta iza sebe ima gotovo dve decenije profesionalnog tenisa, četiri osvojene WTA titule i četvrtfinale US Opena, ali i brojne zdravstvene probleme koji su obeležili poslednje godine njene karijere.
Curenko je poslednji profesionalni meč odigrala u novembru 2024. godine, a sada je odlučila da stavi tačku na teniski put.
- Hvala ti, tenise! Čekala sam neko vreme dok nisam bila spremna da iskreno izrazim zahvalnost ovom sportu, jer su poslednje godine na turnirima slomile nešto u meni i počela sam da preispitujem svoju ljubav prema tenisu. Ipak, moram da priznam da je ovo veoma težak trenutak za mene. Nisam ostvarila svoje dečje snove niti postigla sve čemu sam se nadala. Telo me je često izneverilo, a psihički nisam uvek uspevala da se izborim sa izazovima koji su bili predamnom - napisala je Ukrajinka.
Posebno emotivan deo njene poruke odnosi se na život posle tenisa. Priznala je da je godinama sebe gotovo u potpunosti poistovećivala sa sportom i da je verovala da će se njen život završiti onog trenutka kada završi karijeru.
- Sada znam da je život bez tenisa moguć. Dugo sam zaista verovala da će se moj život završiti zajedno sa karijerom. Toliko sam bila posvećena tenisu da sam ponekad gubila iz vida ko sam van sporta. Predstoji mi još mnogo rada na sebi, oporavak, upoznavanje same sebe i sveta oko mene. Ne znam kako će izgledati naredno poglavlje mog života, ali prvi put posle dugo vremena radoznala sam da saznam - poručila je Curenko.
Curenko je profesionalnu karijeru započela 2007. godine, a najveći plasman ostvarila je u februaru 2019, kada je zauzimala 23. mesto na WTA listi. Tokom karijere osvojila je četiri WTA titule – u Istanbulu 2015, Guangdžou 2016. i Akapulku 2017. i 2018. godine.
Najveći uspeh na Grend slem turnirima ostvarila je 2018. godine, kada je stigla do četvrtfinala US Opena. Igrala je i četvrto kolo Vimbldona i Rolan Garosa.
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