Rade Krunić produžio ugovor sa Zvezdom do 2028. godine
Fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić potpisao je danas novi ugovor sa tim klubom do 2028. godine, uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu sezonu.
"Nije bila teška odluka. Čim mi je ponuđeno da produžim ugovor, brzo smo se dogovorili. Ovo je klub mojih snova, nisam se dvoumio nijedne sekunde i jedva sam čekao da mi se pruži prilika", rekao je Krunić za klupski sajt.
"Naravno, sačekali smo dok prođu evropske i prvenstvene utakmice, dočekali pravi trenutak sada na reprezentativnoj pauzi da produžimo saradnju i presrećan sam", dodao je on.
Krunić je naveo da je do sada ostvario neke ciljeve, ali i istakao da to "nije ni približno" onome čemu se nada i teži.
"Mislim da možemo još dosta da napredujemo kao ekipa i kao tim. Nadam se da nas čeka nešto divno i specijalno u ovoj sezoni, ali i u narednoj", rekao je Krunić.
Rade Krunić je rođen 7. oktobra 1993. godine u Foči.
Upravo je u lokalnoj Sutjesci započeo seniorsku karijeru, da bi pažnju fudbalske javnosti skrenuo nastupajući za Donji Srem i Borac iz Čačka. Nakon toga je usledio transfer u Empoli, a zatim i prelazak u Milan.
Od dolaska u Crvenu zvezdu, Krunić je odigrao 107 utakmica i postigao deset golova. Izabran je za najboljeg fudbalera Crvene zvezde u 2025. godini, kao i za najboljeg sportistu SD Crvena zvezda.
Preporučujemo
Medvedev siguran na startu Završnog mastersa! Bilo je drame u prvom setu
16. 11. 2026. u 23:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Košarkaš Crvene zvezde pokazao navijačima srednji prst, pa uputio javno izvinjenje!
Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler uputio je javno izvinjenje zbog gesta u Madridu kad je pokazao srednji prst navijačima i istakao da to ne odražava kakva je on osoba.
16. 11. 2026. u 15:44
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Tuga! Preminuo legendarni fudbaler i reprezentativac Makedonije
Vladimir Sekulovski, bivši fudbalski reprezentativac Makedonije i član klubova Vardar, Teteks, Sloga Jugomagnat i Rabotnički, preminuo je u 46. godini, ostavljajući dubok trag u makedonskom fudbalu.
16. 11. 2026. u 21:06
Komentari (0)