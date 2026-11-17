Fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić potpisao je danas novi ugovor sa tim klubom do 2028. godine, uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu sezonu.

FOTO: FK Crvena zvezda

"Nije bila teška odluka. Čim mi je ponuđeno da produžim ugovor, brzo smo se dogovorili. Ovo je klub mojih snova, nisam se dvoumio nijedne sekunde i jedva sam čekao da mi se pruži prilika", rekao je Krunić za klupski sajt.

"Naravno, sačekali smo dok prođu evropske i prvenstvene utakmice, dočekali pravi trenutak sada na reprezentativnoj pauzi da produžimo saradnju i presrećan sam", dodao je on.

Krunić je naveo da je do sada ostvario neke ciljeve, ali i istakao da to "nije ni približno" onome čemu se nada i teži.

"Mislim da možemo još dosta da napredujemo kao ekipa i kao tim. Nadam se da nas čeka nešto divno i specijalno u ovoj sezoni, ali i u narednoj", rekao je Krunić.

Rade Krunić je rođen 7. oktobra 1993. godine u Foči.

Upravo je u lokalnoj Sutjesci započeo seniorsku karijeru, da bi pažnju fudbalske javnosti skrenuo nastupajući za Donji Srem i Borac iz Čačka. Nakon toga je usledio transfer u Empoli, a zatim i prelazak u Milan.

Od dolaska u Crvenu zvezdu, Krunić je odigrao 107 utakmica i postigao deset golova. Izabran je za najboljeg fudbalera Crvene zvezde u 2025. godini, kao i za najboljeg sportistu SD Crvena zvezda.