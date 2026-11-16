ĐURĐIC ZAŠTITNIK SRPSKE ATINE: Novi Sad proslavio gradsku slavu

SLAVA Grada Novog Sada - praznik Svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija, Đurđic, svečano je obeležena u Gradskoj kući, u prisustvu predstavnika gradskih institucija, verskih zajednica i drugih brojnih zvanica, predstavnika javnog i društvenog života.

Grad Novi Sad

Domaćin ovogodišnje slave bio je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, koji je učestvovao u tradicionalnom obredu sečenja slavskog kolača i blagosiljanja slavskog žita.

- Sabrani povodom Đurđica, proslavljamo Svetog velikomučenika Georgija, čiji nas primer hrabrosti i nepokolebljivosti u dobru vekovima nadahnjuje. Neka nas današnji praznik osnaži u međusobnom pomaganju i i poštovanju, ali i podseti na odgovornost da čuvamo mir među ljudima. Dijalog nam je danas preko potreban, da se bolje razumemo i zajednički tražimo rešenja za dobro svih Novosađana. Sa ovog sabranja upućujemo iskrene molitve za zdravlje mitropolita bačkog gospodina Irineja, sa željom da mu Gospod podari snagu i brz oporavak. Neka slava bude snaga koja nas okuplja i povezuje, a njena poruka zajedništva podsticaj da, uz brigu jednih za druge, gradimo bolje sutra za sve građane našeg Novog Sada - rekao je gradonačelnik Mićin čestitavši Novosađanima slavu grada.

Kumstvo slave povereno je načelniku Južnobačkog upravnog okruga Milanu Novakoviću koji je tom prilikom zahvalio na ukazanoj časti i poverenju. Svečani verski obred služio je episkop mohački Damaskin, uz sasluženje sveštenstva i đakonstva Srpske pravoslavne crkve.

Prethodno je, u jutarnjim časovima, gradonačelnik Žarko Mićin, sa saradnicima i sugrađanima, prisustvovao Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija.