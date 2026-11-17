Arina Sabalenka poslala je žestoku poruku koja je odjeknula planetom i jasno stavila do znanja da promena državljanstva za nju ne dolazi u obzir, uprkos svim zabranama i pritiscima na beloruske sportiste.

AP Photo/Achmad Ibrahim

Dok pojedini ruski teniseri masovno menjaju pasoše kako bi nastupali pod tuđim zastavama, jedna od najboljih igračica sveta u razgovoru sa Pirsom Morganom pokazala je šta znače čast i vernost otadžbini.

Na direktno pitanje da li bi zbog zabrane isticanja beloruske zastave promenila državljanstvo, usledio je hladan tuš:

- Promena državljanstva? Ne, to nije opcija o kojoj razmišljam. Ne želim da izdam tu decu - rekla je Arina.

Sabalenka je naglasila da je ponosna na svoju zemlju i da želi ponovo da igra za Belorusiju na Olimpijskim igrama, poručivši mladima da mogu do samog vrha čak i kada dolaze iz male države.