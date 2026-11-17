RADOVI NA MREŽI: Domaćinstva u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kragujevcu i drugim gradovima bez struje
POJEDINI delovi Novog Sada, Subotice, Zrenjanina, Sombora, Pančeva, Sremske Mitrovice i drugih mesta u Srbiji biće bez električne energije u utorak, zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, najavljeno je u rasporedu isključenja.
U nastavku je kompletan spisak lokacija i ulica obuhvaćenih planiranim isključenjima.
Novi Sad
Ledinci, od 08.00 do 13.30 časova:
- Stevana Sinđelića,
- Majevička Sremskih Vinograda, Nova,
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- Braće Stajićana,
- Kozaračka
- Miletićeva.
Sremska Kamenica, od 08.30 do 11.00:
- Fruškogorski put, potez Kip.
Futog, od 09.00 do 13.00:
- Ulica Carice Milice,
- od Sima Šolaje desnom stranom do izlaska prema Begeču i do Arome, uključujući objekat Aroma.
Petrovaradin, od 09.00 do 11.00:
- Nova 6.
Novi Sad, od 09.15 do 14.00:
- Banijska 2–28 i 7–23.
Subotica
Subotica, od 08.00 do 14.00:
- Deo Miloša Obilića 25 i 31 i kućni broj 16,
- deo Cara Lazara 27,
- Novosadska ulica.
Subotica, od 08.50 do 13.00:
- Masarikova između brojeva 100 i 123,
- Bajnatska između brojeva 5 i 32
- Istarska broj 53.
Donji Tavankut, od 09.00 do 13.00:
- Ivana Sarića, Dikanovac, sa železničkom stanicom i okolinom.
Subotica, od 09.00 do 14.00:
- Vladimira Majakovskog broj 82,
- Pavlovačka između brojeva 15 i 32
- Hrastova između brojeva 4 i 43.
Subotica, od 09.10 do 09.55:
- Deo Grabovačke u okolini bazena, kraj Šidske.
Hajdukovo i Nosa, od 10.00 do 15.00:
- Sarajevska,
- Prvomajska,
- Žarka Zrenjanina,
- Prespanska,
- Ivana Cankara,
- Petra Popovića Age,
- Matije Gupca
- delovi Borisa Kidriča i Školske
- Jedinstveni put,
- Šupljak
- Trudbenička u naselju Nosa.
Subotica, od 10.10 do 10.55:
- Aleja Maršala Tita 31,
- Gerontološki centar – Dom penzionera.
Subotica, od 11.10 do 11.55:
- Deo Aleje Maršala Tita 7, 9, 11, 13 i 15,
- deo Petra Lekovića 5,
- deo Trga Jakaba i Komora.
Subotica, od 12.10 do 12.55:
- Deo ulice Petefi Šandora
- od Trga žrtava fašizma do Preradovićeve
- deo Jožef Atile
- između Petefi Šandora i Žarka Zrenjanina,
- Preradovićeva.
Subotica, od 13.10 do 13.55:
- Matka Vukovića brojevi 8 i 10
- Šandora Petefija broj 17
- neparna strana Trga žrtava fašizma
- Nikole Kujundžića brojevi 1, 5 i 10,
- deo Preradovićeve između Somborskog puta i Laze Mamužića,
- Jožef Atile do Šandora Petefija,
- početak Ištvana Ivanjija
- Somborski put broj 10.
Kovačica i Sombor
Kovačica od 09.00 do 13.30 časova:
- Ulica Jana Jonaša
- od Slatkovićeve do Mihajla Pupina.
Sombor od 08.00 do 10.00:
- Somborski salaši – 7. uprava.
Od 09.00 do 10.00:
- Čitaonička 1–11 i 2–20,
- Kralja Petra Prvog 7–9.
Od 09.00 do 12.00:
- Bačko Dobro Polje,
- Bačkopoljski put BB.
Od 10.00 do 11.00:
- Deo Banatske,
- deo S. Kovačevića,
- O. Price,
- deo P. Kočića
- deo B. Raričević.
Od 11.00 do 12.00:
- Prote M. Nenadovića 8–18
- G. Dedića 19–23.
Od 12.00 do 13.00:
- Deo G. Dedića,
- deo 6. Ličke,
- deo Cara Dušana,
- B. Antala,
- I. Parčetića
- A. Dunđića.
Od 13.00 do 14.00:
- Deo Sportske
- Prvomajski bulevar,
- tornjevi T7, T8 i T9.
Zrenjanin
Zrenjanin, od 09.00 do 10.30:
- Deo ulica Dr Zorana Kamenkovića,
- Kaćanske,
- Manastirske,
- Njegoševe,
- Prizrenske,
- Sarajevske,
- Sinđelićeve,
- Strelišne,
- Takovske,
- Topličine
- Cara Dušana,
- Karađorđev trg,
- Vidakovićeva,
- Pariske komune,
- Partizanska
- Čontikarska.
- Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“,
- Gomeks u Topličinoj,
- maloprodajni park sa objektima Maksija i DM-a,
- sportski i drugi objekti u Karađorđevom parku, uključujući staru i novu sportsku halu i restoran „Kamel“.
Lukićevo, od 09.00 do 11.00:
- Deo Birčaninove ulice,
- od Pavla Goranina do Prvomajske.
Lukićevo, od 11.15 do 12.00:
- Ivana Markovića
- deo Čičine.
Zrenjanin, od 13.00 do 13.30:
- Osnovna škola „Sonja Marinković“ u Slobodana Bursaća,
- Dom učenika „Angelina Kojić Gina“ u Cara Dušana,
- Zavod za javno zdravlje na uglu Emila Gavrila i Bulevara Milutina Milankovića,
- Dečiji dispanzer i Dispanzer za žene u ulici Emila Gavrila,
- NIS-ova pumpa na Bulevaru Milutina Milankovića
- objekat stare poliklinike.
- deo Bulevara Milutina Milankovića,
- Vuka Karadžića,
- Dr Emila Gavrila,
- deo Dr Zorana Kamenkovića,
- deo Karađorđevog trga,
- Nemanjinu,
- Sime Matavulja,
- Slobodana Bursaća,
- Slovačku
- deo Cara Dušana.
Stara Pazova i Nova Pazova
Nova Pazova, od 08.00 do 09.00:
- Ulica Mladena Stojanovića,
- od Gavrila Principa do Hilandarske.
Stari Banovci, od 10.00 do 11.00:
- Ulica Pere Čodanovića, parna strana, od Sremske do Miloša Davidovića.
Sremska Mitrovica i Šid
- Manđelos, od 09.00 do 14.00: Pinkijeva 43A–103 i 40–98.
- Sremska Mitrovica, od 10.00 do 14.00: Kralja Aleksandra Karađorđevića 1–19 i 4–16, Petra Preradovića 43–121 i 34–74, kao i Uroša Stojšića 2–18.
- Šid, od 13.00 do 13.30: Cara Dušana 77–123, brojevi 58 i 72, kao i BB.
Kragujevac, Požarevac i Kučevo
- Kragujevac, od 09.00 do 16.00: Gornje Komarice.
- Kučevo, od 09.00 do 15.00: Zaseoci u Kaoni – Kamenica i Selište.
- Požarevac, od 08.00 do 12.00: Dunavska 3–21.
Kraljevo
- Raška, od 09.00 do 15.00: Piskanja, izvod prema Grkajcima.
- Kraljevo, od 08.00 do 11.00: Godačica, Miletići.
- Kraljevo, od 08.00 do 15.00: Vrbska Glavica.
- Kraljevo, od 08.00 do 13.00: Karađorđeva, u okolini Suda.
- Lađevci, od 11.00 do 13.00: Čugova.
Jagodina, Rekovac, Paraćin, Ćuprija i Svilajnac
- Rekovac, od 08.30 do 16.30: Selo Siljevica.
- Paraćin, od 08.00 do 14.00: Deo sela Izvor i Grza.
- Ćuprija, od 08.00 do 14.00: Vikend-naselje iznad Senja – Latovica.
- Jagodina, od 10.00 do 14.00: Deo sela Glavinci prema Kolaru.
- Svilajnac, od 09.00 do 15.00: Deo sela Grabovac.
Kruševac
od 10.00 do 11.00:
- Kaonik,
- Veliki Šiljegovac,
- Ribare,
- Ribarska Banja,
- Pozlata,
- Sušica,
- Belasica,
- Mala Reka,
- Rlica,
- Srndalje,
- Zubovac,
- Rosica,
- Boljevac,
- Bojinci,
- Grevce
- Veliko Krušince
Čačak i Lučani
Lučani:
- Od 09.00 do 10.00: Markovica, Dučalovići, Rtari i deo sela Negrišori – Plavičevac.
- Od 10.30 do 10.50: Belica i Rti.
- Od 10.50 do 11.10: Krivača, Viča, Milatovići, Donji i Gornji Dubac, Luke, Kaona i Brezovice.
- Od 11.10 do 11.30: Veles, Dragačica, Rasovac, Živica, Goračići i Guberevci.
- Od 11.30 do 11.50: Deo Guče, trafostanice Rakit, Saborište i Kriva Bara.
Čačak:
- Od 08.00 do 16.00: Potrošači u Pridvorici i Jezdini.
- Od 08.30 do 16.00: Potrošači u Rakovi – Mijailovići i Čarapići.
Valjevo
Na području Valjeva, od 08.00 do 16.00 časova, bez električne energije biće kupci u delu sela Gornje Brezovice, potez Milavac prema domu.
Šabac i Vladimirci
- Vladimirci, od 08.00 do 17.00: Cela sela Mesarci i Suvo Selo, kao i deo Vlasanice.
- Šabac, od 09.00 do 13.00: Ulica Vase Andolije.
- Šabac, od 09.00 do 14.00: Dobrić – vikend-naselje.
- Krivaja, od 09.30 do 15.00: Mala Cerovca.
- Šabac, od 10.00 do 12.00: Ulica Prote Mateje.
Loznica, Mali Zvornik i Krupanj
- Mali Zvornik, od 08.00 do 16.00: Donja Borina i Brasina.
- Krupanj, od 09.00 do 14.00: Deo Brštice prema Kostajniku, Kostajnik, Kikanovići u Dvorskoj, Krnja Jela i Planinarski dom.
- Loznica, od 08.00 do 17.00: Simino Brdo, Filipovići, Kik i Banja Badanja 1 i 2.
- Loznica, od 09.00 do 14.00: Lipnički Šor, Grobljanska ulica.
- Loznica, od 09.00 do 12.00: Kozjak, groblje, izvod prema Kozjaku.
- Loznica, od 09.00 do 17.00: Donji Dobrić – zaseoci Kostadinovići, Donja Mala i Bareš.
Užice i Sevojno
- Sevojno, od 08.00 do 17.00: Rastova Kosa.
- Užice, od 08.30 do 11.00: Miloša Obrenovića, brojevi 11, 13 i 15, kao i Zavod za javno zdravlje Užice.
- Užice, od 11.00 do 15.00: Žička ulica, deo oko Istorijskog arhiva, deo ulice Dobrile Petrović, deo Nikole Pašića i Nerandžićeve ulice. Isključenje će obuhvatiti i Tehničku školu, Učiteljski fakultet i Višu poslovnu školu.
Građanima se savetuje da na vreme planiraju svoje obaveze i prilagode ih najavljenim terminima isključenja.
Vremena su navedena prema objavljenom rasporedu planiranih radova.
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