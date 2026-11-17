POJEDINI delovi Novog Sada, Subotice, Zrenjanina, Sombora, Pančeva, Sremske Mitrovice i drugih mesta u Srbiji biće bez električne energije u utorak, zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, najavljeno je u rasporedu isključenja.

Foto: Hugo Gonçalves/Panthermedia/Profimedia

U nastavku je kompletan spisak lokacija i ulica obuhvaćenih planiranim isključenjima.

Novi Sad

Ledinci, od 08.00 do 13.30 časova:

Stevana Sinđelića,

Majevička Sremskih Vinograda, Nova,



Braće Stajićana,

Kozaračka

Miletićeva.

Sremska Kamenica, od 08.30 do 11.00:

Fruškogorski put, potez Kip.

Futog, od 09.00 do 13.00:

Ulica Carice Milice,

od Sima Šolaje desnom stranom do izlaska prema Begeču i do Arome, uključujući objekat Aroma.

Petrovaradin, od 09.00 do 11.00:

Nova 6.

Novi Sad, od 09.15 do 14.00:

Banijska 2–28 i 7–23.

Subotica

Subotica, od 08.00 do 14.00:

Deo Miloša Obilića 25 i 31 i kućni broj 16,

deo Cara Lazara 27,

Novosadska ulica.

Subotica, od 08.50 do 13.00:

Masarikova između brojeva 100 i 123,

Bajnatska između brojeva 5 i 32

Istarska broj 53.

Donji Tavankut, od 09.00 do 13.00:

Ivana Sarića, Dikanovac, sa železničkom stanicom i okolinom.

Subotica, od 09.00 do 14.00:

Vladimira Majakovskog broj 82,

Pavlovačka između brojeva 15 i 32

Hrastova između brojeva 4 i 43.

Subotica, od 09.10 do 09.55:

Deo Grabovačke u okolini bazena, kraj Šidske.

Hajdukovo i Nosa, od 10.00 do 15.00:

Sarajevska,

Prvomajska,

Žarka Zrenjanina,

Prespanska,

Ivana Cankara,

Petra Popovića Age,

Matije Gupca

delovi Borisa Kidriča i Školske

Jedinstveni put,

Šupljak

Trudbenička u naselju Nosa.

Subotica, od 10.10 do 10.55:

Aleja Maršala Tita 31,

Gerontološki centar – Dom penzionera.

Subotica, od 11.10 do 11.55:

Deo Aleje Maršala Tita 7, 9, 11, 13 i 15,

deo Petra Lekovića 5,

deo Trga Jakaba i Komora.

Subotica, od 12.10 do 12.55:

Deo ulice Petefi Šandora

od Trga žrtava fašizma do Preradovićeve

deo Jožef Atile

između Petefi Šandora i Žarka Zrenjanina,

Preradovićeva.

Subotica, od 13.10 do 13.55:

Matka Vukovića brojevi 8 i 10

Šandora Petefija broj 17

neparna strana Trga žrtava fašizma

Nikole Kujundžića brojevi 1, 5 i 10,

deo Preradovićeve između Somborskog puta i Laze Mamužića,

Jožef Atile do Šandora Petefija,

početak Ištvana Ivanjija

Somborski put broj 10.

Kovačica i Sombor

Kovačica od 09.00 do 13.30 časova:

Ulica Jana Jonaša

od Slatkovićeve do Mihajla Pupina.

Sombor od 08.00 do 10.00:

Somborski salaši – 7. uprava.

Od 09.00 do 10.00:

Čitaonička 1–11 i 2–20,

Kralja Petra Prvog 7–9.

Od 09.00 do 12.00:

Bačko Dobro Polje,

Bačkopoljski put BB.

Od 10.00 do 11.00:

Deo Banatske,

deo S. Kovačevića,

O. Price,

deo P. Kočića

deo B. Raričević.

Od 11.00 do 12.00:

Prote M. Nenadovića 8–18

G. Dedića 19–23.

Od 12.00 do 13.00:

Deo G. Dedića,

deo 6. Ličke,

deo Cara Dušana,

B. Antala,

I. Parčetića

A. Dunđića.

Od 13.00 do 14.00:

Deo Sportske

Prvomajski bulevar,

tornjevi T7, T8 i T9.

Zrenjanin

Zrenjanin, od 09.00 do 10.30:

Deo ulica Dr Zorana Kamenkovića,

Kaćanske,

Manastirske,

Njegoševe,

Prizrenske,

Sarajevske,

Sinđelićeve,

Strelišne,

Takovske,

Topličine

Cara Dušana,

Karađorđev trg,

Vidakovićeva,

Pariske komune,

Partizanska

Čontikarska.

Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“,

Gomeks u Topličinoj,

maloprodajni park sa objektima Maksija i DM-a,

sportski i drugi objekti u Karađorđevom parku, uključujući staru i novu sportsku halu i restoran „Kamel“.

Lukićevo, od 09.00 do 11.00:

Deo Birčaninove ulice,

od Pavla Goranina do Prvomajske.

Lukićevo, od 11.15 do 12.00:

Ivana Markovića

deo Čičine.

Zrenjanin, od 13.00 do 13.30:

Osnovna škola „Sonja Marinković“ u Slobodana Bursaća,

Dom učenika „Angelina Kojić Gina“ u Cara Dušana,

Zavod za javno zdravlje na uglu Emila Gavrila i Bulevara Milutina Milankovića,

Dečiji dispanzer i Dispanzer za žene u ulici Emila Gavrila,

NIS-ova pumpa na Bulevaru Milutina Milankovića

objekat stare poliklinike.

deo Bulevara Milutina Milankovića,

Vuka Karadžića,

Dr Emila Gavrila,

deo Dr Zorana Kamenkovića,

deo Karađorđevog trga,

Nemanjinu,

Sime Matavulja,

Slobodana Bursaća,

Slovačku

deo Cara Dušana.

Stara Pazova i Nova Pazova

Nova Pazova, od 08.00 do 09.00:

Ulica Mladena Stojanovića,

od Gavrila Principa do Hilandarske.

Stari Banovci, od 10.00 do 11.00:

Ulica Pere Čodanovića, parna strana, od Sremske do Miloša Davidovića.

Sremska Mitrovica i Šid

Manđelos, od 09.00 do 14.00 : Pinkijeva 43A–103 i 40–98.

Sremska Mitrovica, od 10.00 do 14.00 : Kralja Aleksandra Karađorđevića 1–19 i 4–16, Petra Preradovića 43–121 i 34–74, kao i Uroša Stojšića 2–18.

Šid, od 13.00 do 13.30: Cara Dušana 77–123, brojevi 58 i 72, kao i BB.

Kragujevac, Požarevac i Kučevo

Kragujevac, od 09.00 do 16.00 : Gornje Komarice.

: Gornje Komarice. Kučevo, od 09.00 do 15.00: Zaseoci u Kaoni – Kamenica i Selište.

Zaseoci u Kaoni – Kamenica i Selište. Požarevac, od 08.00 do 12.00: Dunavska 3–21.

Kraljevo

Raška, od 09.00 do 15.00 : Piskanja, izvod prema Grkajcima.

Kraljevo, od 08.00 do 11.00 : Godačica, Miletići.

: Godačica, Miletići. Kraljevo, od 08.00 do 15.00 : Vrbska Glavica.

: Vrbska Glavica. Kraljevo, od 08.00 do 13.00 : Karađorđeva, u okolini Suda.

: Karađorđeva, u okolini Suda. Lađevci, od 11.00 do 13.00: Čugova.

Jagodina, Rekovac, Paraćin, Ćuprija i Svilajnac

Rekovac, od 08.30 do 16.30 : Selo Siljevica.

Paraćin, od 08.00 do 14.00 : Deo sela Izvor i Grza.

Ćuprija, od 08.00 do 14.00 : Vikend-naselje iznad Senja – Latovica.

Jagodina, od 10.00 do 14.00 : Deo sela Glavinci prema Kolaru.

Svilajnac, od 09.00 do 15.00: Deo sela Grabovac.

Kruševac

od 10.00 do 11.00:

Kaonik,

Veliki Šiljegovac,

Ribare,

Ribarska Banja,

Pozlata,

Sušica,

Belasica,

Mala Reka,

Rlica,

Srndalje,

Zubovac,

Rosica,

Boljevac,

Bojinci,

Grevce

Veliko Krušince

Čačak i Lučani

Lučani:

Od 09.00 do 10.00: Markovica, Dučalovići, Rtari i deo sela Negrišori – Plavičevac.

Od 10.30 do 10.50: Belica i Rti.

Od 10.50 do 11.10: Krivača, Viča, Milatovići, Donji i Gornji Dubac, Luke, Kaona i Brezovice.

Od 11.10 do 11.30: Veles, Dragačica, Rasovac, Živica, Goračići i Guberevci.

Od 11.30 do 11.50: Deo Guče, trafostanice Rakit, Saborište i Kriva Bara.

Čačak:

Od 08.00 do 16.00: Potrošači u Pridvorici i Jezdini.

Od 08.30 do 16.00: Potrošači u Rakovi – Mijailovići i Čarapići.

Valjevo

Na području Valjeva, od 08.00 do 16.00 časova, bez električne energije biće kupci u delu sela Gornje Brezovice, potez Milavac prema domu.

Šabac i Vladimirci

Vladimirci , od 08.00 do 17.00 : Cela sela Mesarci i Suvo Selo, kao i deo Vlasanice.

Šabac , od 09.00 do 13.00 : Ulica Vase Andolije.

Šabac , od 09.00 do 14.00 : Dobrić – vikend-naselje.

Krivaja , od 09.30 do 15.00 : Mala Cerovca.

Šabac, od 10.00 do 12.00: Ulica Prote Mateje.

Loznica, Mali Zvornik i Krupanj

Mali Zvornik, od 08.00 do 16.00 : Donja Borina i Brasina.

Krupanj, od 09.00 do 14.00 : Deo Brštice prema Kostajniku, Kostajnik, Kikanovići u Dvorskoj, Krnja Jela i Planinarski dom.

Loznica, od 08.00 do 17.00 : Simino Brdo, Filipovići, Kik i Banja Badanja 1 i 2.

Loznica, od 09.00 do 14.00: Lipnički Šor, Grobljanska ulica.

Loznica, od 09.00 do 12.00 : Kozjak, groblje, izvod prema Kozjaku.

Loznica, od 09.00 do 17.00: Donji Dobrić – zaseoci Kostadinovići, Donja Mala i Bareš.

Užice i Sevojno

Sevojno, od 08.00 do 17.00 : Rastova Kosa.

Užice, od 08.30 do 11.00 : Miloša Obrenovića, brojevi 11, 13 i 15, kao i Zavod za javno zdravlje Užice.

Užice, od 11.00 do 15.00: Žička ulica, deo oko Istorijskog arhiva, deo ulice Dobrile Petrović, deo Nikole Pašića i Nerandžićeve ulice. Isključenje će obuhvatiti i Tehničku školu, Učiteljski fakultet i Višu poslovnu školu.

Građanima se savetuje da na vreme planiraju svoje obaveze i prilagode ih najavljenim terminima isključenja.

Vremena su navedena prema objavljenom rasporedu planiranih radova.