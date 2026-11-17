UŽAS U TRŽNOM CENTRU "GALERIJA": Osmoro dece povređeno, jedna devojčica teže, Hitna pomoć iznosi mališane na nosilima
VIŠE dece je povređeno, dok je jedna devojčica zadobila teške povrede, u tržnom centru "Galerija" u Beogradu.
Na terenu je više ekipa Hitne pomoći i intervencija je i dalje u toku , nezvanično saznaje "Blic". Tanjugu je u Hitnoj pomoći rečeno da je, prema prvim informacijama, osmoro dece prevezeno na Urgentni centar.
Prema prvim informacija, više dece je povređeno kada su pali sa pokretnih stepenica u tržnom centru "Galerija", dok su na lice mesta odmah upućene četiri ekipe Hitne pomoći.
Prema prvim informacijama sa terena, jedno sanitetsko vozilo sa petoro povređene dece već je krenulo ka bolnici, dok ostale lekarske ekipe nastavljaju da ukazuju pomoć na licu mesta.
Jedna devojčica teško je povređena.
Scene u tržnom centru koje kruže društvenim mrežama su veoma potresne. Povređena deca neutešno plaču, a nekima od njih su glave zavijene zbog zadobijenih povreda.
Lekari Hitne pomoći na nosilima previjaju povređene i iznose ih tržnog centra, dok su gaze, ostali sanitetski materijal svuda po podu.
Okolnosti pod kojima je došlo do ove nezgode za sada nisu poznate.
Uviđaj je i dalje u toku.
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