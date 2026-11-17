FREGATA Severne flote „Admiral Golovko“, naoružana raketama „Cirkon“, prešla je Atlantski okean i kroz Gibraltarski moreuz uplovila u Sredozemno more, saopštila je pres-služba flote.

Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation

-Fregata Severne flote ‘Admiral Golovko’, koja izvršava zadatke u okviru plovidbe na velikim udaljenostima, završila je prelazak preko Atlantika i kroz Gibraltarski moreuz uplovila u Sredozemno more, navodi se u saopštenju.

Pres-služba je dodala da će fregata u Sredozemnom moru održati zajedničke vežbe sa drugim ruskim brodovima i posetiti luke nekoliko zemalja sredozemnog regiona.

„Admiral Golovko“ je treća fregata projekta 22350. Izgrađena je u brodogradilištu „Severna verf“ i naoružana hipersoničnim protivbrodskim raketama „Cirkon“. Brod je u decembru 2023. godine primljen u sastav ruske ratne mornarice. Posada je završila obuku i izvršila zadatke na vežbama u Barencovom, Baltičkom i Belom moru.

(sputnikportal.rs)

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