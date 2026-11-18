POMOĆ IZ "VARDARA": Udruženje Makedonaca u Nišu organizuje humanitarnu akciju
UDRUŽENjE Makedonaca "Vardar" iz Niša najpre je prošlog novembra prikupilo oko 40 kutija pomoći za štićenike Doma za smeštaj odraslih osoba u Kulini i decu u obližnjem Aleksincu, u februaru ove godine ponovo je organizovalo prikupljanje donacija, a sada je pokrenulo novu humanitarnu akciju.
Do 20. novembra, u njihove prostorije koje se nalaze u ovdašnjem TC "Kalča" - lamela C, drugi sprat, lokal br. 82 - svi ljudi dobre volje mogu da donesu garderobu, obuću, posteljinu, sredstva za higijenu, hranu, igračke...
Organizatori ističu da je svaka donacija važna, bez obzira na njenu vrednost, jer je cilj da prikupljena pomoć stigne do što većeg broja korisnika.
- Zamolio bih sugrađane da odvoje malo vremena, pregledaju svoje garderobere i ono što je očuvano, čisto i još može da se koristi spakuju i donesu u naše Udruženje. Tako će osloboditi prostor u svojim domovima i, istovremeno, pomoći ljudima kojima je ta pomoć zaista potrebna. U Kulini ništa nije višak - kaže Blage Petruševski, predsednik "Vardara".
A, briga o najugroženijima jedna je od važnih aktivnosti Udruženja Makedonaca, osnovanog 20. decembra 2002, od kad su organizovali i podržavali brojne humanitarne inicijative, pokazujući da solidarnost i društvena odgovornost ne poznaju nacionalne i druge razlike.
Među značajnijim poduhvatima izdvajaju prikupljanje pomoći za stanovništvo pogođeno poplavama u Srbiji, 2014, kao i za sunarodnika u istoj nevolji, u Makedoniji, dve godine kasnije. Tako su i 2017. niškoj specijalnoj školi "Bubanj", koja ima i Dom učenika, poklonili nov šporet...
Podrška štićenicima Doma za odrasle osobe u Kulini i socijalno ugroženim porodicama, a posebno deci na području Aleksinca, međutim, postala je jedna od stalnih humanitarnih aktivnosti Udruženja.
Kao i svaki put, sve što se sakupi, biće sortirano, upakovano i pripremljeno za transport, a zvanična predaja planirana je 25. novembra.
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