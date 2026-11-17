Srbija saznala potencijalne protivnike u baražu Lige nacija! Orlove čeka pakao!
Poznati svi četvrtfinalisti, tim Veljka Paunovića igraće za opstanak u eliti.
Fudbaleri Portugala pobedili su večeras u Kardifu selekciju Velsa rezultatom 3:2 u utakmici poslednjeg, šestog kola grupe A4 Lige nacija.
Strelci za Portugal bili su Bruno Fernandeš u 11, Pedro Neto u 43. i Karlos Forbs u 70. minutu. Portugal je meč završio sa fudbalerom manje, pošto je u 72. minutu isključen Neto. Golove za Vels dali su David Bruks u 13. i Sorba Tomas u 40. minutu.
Norveška je savladala u gostima selekciju Danske sa 3:2 drugom meču šestog kola grupe A4 LN i izborili plasman u četvrtfinale LN. Golove za "vikinge" postigli su Erling Haland u 37. i 90+6. (penal) minutu, kao i Martin Edegor u 83. Strelci za Dansku bili su Rasmus Hojlund u 11. i Pjer-Emil Hejbjerg u 14. minutu.
Prvo mesto na tabeli grupe A4 osvojio je Portugal sa 15 bodova, dok je Norveška druga sa devet. Ove dve selekcije igraće u četvrtfinalu Lige nacija. Danska je treća sa devet, dok je Vels poslednji bez bodova. Danska i Vels će igrati u baražu za ostanak u A diviziji Lige nacija.
Plasman u četvrtfinale Lige nacija ranije su izborili Francuska, Belgija, Holandija, Nemačka, Engleska i Španija. Žreb četvrtfinala LN biće održan 20. novembra u Nionu.
Fudbalska reprezentacija Srbije je završila takmičenje u elitnoj grupi Lige nacija bez osvojenog boda, sa po dva poraza od Grčke, Holandije i Nemačke. Ipak, pukom srećom su "orlovi" obezbedili mesto u baražu za opstanak, a sada su dobili i sve potencijalne rivale.
Postalo je jasno koje četiri reprezentacije su izborile drugo mesto u Ligi nacija B, a to su: Bosna i Hercegovina, Mađarska, Republika Irska i Slovenija.
Žreb na kojem će Srbija saznati rivala u baražu za opstanak u elitnoj grupi zakazan je za petak od 12 časova u Nionu.
Osim Srbije, iz elitne grupe Lige nacija će u baraž Hrvatska, Norveška i Vels.
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