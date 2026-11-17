Pobeda nad Španijom podigla samopouzdanje: Engleska želi da organizuje završni turnir Lige nacija
FUDBALSKA asocijacija Engleske (FA) zainteresovana je da bude domaćin završnog turnira Lige nacija, koji je na programu od 9. do 13. juna naredne godine.
Bi-Bi-Si (BBC) navodi da su Fudbalski savezi Španije i Francuske kontaktirali Evropsku fudbalsku uniju (UEFA) i izrazili zainteresovanost za organizaciju završnog turnira Lige nacija.
Britanski mediji prenose da FA još razmatra potencijalne stadione u Engleskoj na kojima bi bili odigrani mečevi polufinala, duel za treće mesto i finale Lige nacija.
Engleska nikada nije bila domaćin završnog turnira ovog takmičenja. Organizatori do sada su bili Portugal, Italija, Holandija i Nemačka.
Bi-Bi-Si podseća da samo reprezentacije koje izbore plasman u polufinale uglavnom mogu da budu domaćini završnog turnira.
Engleska je osvojila prvo mesto u grupi A3 Lige nacija sa 15 bodova i izborila je plasman u četvrtfinale ovog takmičenja. Žreb četvrtfinala na programu je u petak u Nionu.
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