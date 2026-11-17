FUDBALSKA asocijacija Engleske (FA) zainteresovana je da bude domaćin završnog turnira Lige nacija, koji je na programu od 9. do 13. juna naredne godine.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Bi-Bi-Si (BBC) navodi da su Fudbalski savezi Španije i Francuske kontaktirali Evropsku fudbalsku uniju (UEFA) i izrazili zainteresovanost za organizaciju završnog turnira Lige nacija.

Britanski mediji prenose da FA još razmatra potencijalne stadione u Engleskoj na kojima bi bili odigrani mečevi polufinala, duel za treće mesto i finale Lige nacija.

Engleska nikada nije bila domaćin završnog turnira ovog takmičenja. Organizatori do sada su bili Portugal, Italija, Holandija i Nemačka.

Bi-Bi-Si podseća da samo reprezentacije koje izbore plasman u polufinale uglavnom mogu da budu domaćini završnog turnira.

Engleska je osvojila prvo mesto u grupi A3 Lige nacija sa 15 bodova i izborila je plasman u četvrtfinale ovog takmičenja. Žreb četvrtfinala na programu je u petak u Nionu.

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