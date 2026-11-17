NARODNI poslanik Jugoslav Gašić je ispred Studentske liste tokom sednice Skupštine pročitao od reči do reči izlaganje o kandidatu za predsednika Narodne skupštine Aleksandru Čupiću, zbog kojeg su građani u neverici. Tu je i Ilija Srdanović koji "nije nadležan da misli".

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S obzirom da je za Gašića i Studentsku listu, koja se tobože bori protiv kulta ličnosti, narodni poslanik Aleksandar Čupić "ovaploćenje antičkog ideala", usledila je lavina komentare naroda koji je ostao u neverici.

JE BO TE, ŠTA JE OVO?!?!!? 😂 Studentska lista pre izbora: "Mi ne želimo nove vođe, ne želimo ponovo kult ličnosti!" Studentska lista posle izbora: "Celovita ličnost prof. Aleksandra Čupića predstavlja živo ovaploćenje antičkog ideala kalokagatije, savršenog jedinstva etičke lepote, unutrašnje vrline i spoljašnjeg dostojanstva, čime njegov celokupni habitus daleko prevazilazi ravan puke čulne pojavnosti. Stasit i visok, pojavom prirodno i spontano autoritativan. Duge brade koja budi asocijaciju na likove starih prosvetitelja, mislilaca i narodnih mudraca sa plemenitim, pronicljivim pogledom u kojem se ogleda duboko antropološko razumevanje čoveka i njegove krhkosti. On po svojoj duhovnoj konstituciji ne pripada onima koji u političku snagu traže u zaglušujućoj buci, demagogiji i međusobnom nadvikivanju." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 17, 2026

- Celovita ličnost prof. Aleksandra Čupića predstavlja živo ovaploćenje antičkog ideala kalokagatije, savršenog jedinstva etičke lepote, unutrašnje vrline i spoljašnjeg dostojanstva, čime njegov celokupni habitus daleko prevazilazi ravan puke čulne pojavnosti. Stasit i visok, pojavom prirodno i spontano autoritativan. Duge brade koja budi asocijaciju na likove starih prosvetitelja, mislilaca i narodnih mudraca sa plemenitim, pronicljivim pogledom u kojem se ogleda duboko antropološko razumevanje čoveka i njegove krhkosti. On po svojoj duhovnoj konstituciji ne pripada onima koji u političku snagu traže u zaglušujućoj buci, demagogiji i međusobnom nadvikivanju - rekao je poslanik Studentske liste.

Odmah nakon govora poslanika Gašića, govorio je i lider opozicije Aleksandar Vučić, koji je u svom stilu prokomentarisao izlaganje o Aleksandru Čupiću.

- Dame i gospodo, samo sam pokušao da objasnim gospodinu Bakiću da ne može povreda poslovnika na povredu poslovnika. Mora da ide na izlaganje nečije, ali dobro. Ima vremena. Nema ni replika na povredu poslovnika, ali nije sad važno. To su tehničke stvari, ne zameram ništa. Ja sam vas razumeo kad ste nam govorili da hoćete s Kurtijem, a nećete sa Srpskom listom. Ali nisam razumeo šta vam znači ovo "živo ovaploćenje antičkog ideala lepote". Citat? Ja sam pažljivo pisao šta ste izgovarali. "Živo ovaploćenje antičkog ideala lepote". Pa, nije Pašić svako ko ima bradu. Nije bio ni Predrag Marković, nije ni Ristić Vojević, nije ni Čupić - istakao je Vučić.

"NISAM NADLEŽAN DA MISLIM"

- Nisam ja tu nadležan da mislim - kaže Ilija Srdanović, inače ime koje se pominje kao jedan od potencijalnih kandidata za premijera.

Nenadležan da misli 😂😂😂😂👇 https://t.co/i33M5ZEA9Z — Miroslav Vajagić (@MIROSLA70649999) November 17, 2026

Poslanik Studentske liste, Bojan Dimitrijević poznatiji kao Pikac, poneo je u Skupštinu mandalu, odnosno bojanku.

Za ovo ste glasali, Srbi, stoko jedna. Svako ko ima 25+ godina, a glasao je da ga ovo predstavlja u skupštini, neka vidi da zakaže što pre kod Slavice Đukić Dejanović, sad nema šta drugo da radi. https://t.co/9QGWVkzGUj — Pirotski melem (@PirotskiMelem) November 17, 2026

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