Demba Sek, Aleks Zeković i Šaka Traore družili su se sa mališanima.

FOTO: FK Partizan

Prvotimci crno-belih Demba Sek, Aleks Zeković i Šaka Traore posetili su čas franuskog jezika u OŠ „Vladislav Ribnikar“ gde su se družili sa učenicima.

Deca su im postavljala pitanja na francuskom, a fudbaleri Partizana su im na njih odgovarali.

Iako je prvobitna ideja bila da se druženje održi samo na času francuskog, ubrzo se po školi pročulo da su fudbaleri "parnog valjka" tu prisutni te ih je ogroman broj dece čekao u školskom dvorištu.

Demba, Aleks i Šaka su na to ipak bili pripremljeni pa su mališanima delili kartice sa potpisima za uspomenu i fotografisali se sa mladim navijačima.

Bilo je ovo lepo iskustvo kako za fudbalere tako i za decu koja se danas kući vraćaju puni utisaka.

Važno je istaći da je ovo samo prva od planiranih akcija u budućnosti vezanih za druženje fudbalera sa decom u školama.