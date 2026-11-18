PRAVI cilj islamizma je osvajanje Rima! Ovo je, u intervjuu na italijanskoj TV rekao Hasan Jusef (48), Palestinac, sin jednog od osnivača terorističke organizacije Hamas.

Tanjug/AP/Abdel Kareem Hana

Poznajući način razmišljanja islamskih fundamentalista iznutra, pre nego što je počeo da radi za izraelski Šin Beta, on je progovorio o svom iskustvu u terorističkoj organizaciji. Izneo je tvrdnju kakva do sada nikada javno nije izrečena i upozorio Evropu, posebno Italiju.

- Hamas je organizacija koja je neselektivno ciljala civile radi političke i ekonomske koristi. To je sama definicija terorizma. To je fanatično, ekstremno okruženje, nema tolerancije ni za jedno mišljenje koje je u suprotnosti sa islamskim učenjima i ima mnogo ambicioznih ciljeva, od uništenja Izraela do osvajanja Rima.

Jusef kaže da je cilj Hamasa kalifat, "jedinstvena globalna islamska država veoma slična nacističkoj ideologiji".

Centar protiv islamofobije U MILANU je, u organizaciji Unije islamskih zajednica Italije, osnovan Nacionalni centar za borbu protiv islamofobije, da bi pratio navodne predrasude prema vernicima Alaha. Cilj je da se prijavljuju slučajevi diskriminacije i govori mržnje prema muslimanima, u medijima, na društvenim mrežama, u školama, na radnom mestu.

Na pitanje zašto u Italiji deo levice maršira sa islamističkim grupama, odgovara da islamisti obično levicu vide kao skup korisnih idiota. Iako islamisti možda imaju mnogo više zajedničkog sa desnicom nego sa levicom, oni biraju da se udruže sa levicom kako bi se infiltrirali u društvo. Na kraju krajeva, ova islamistička manjina, kada postane većina, zgnječiće svaku manjinu u bilo kom sistemu kojim uspe da dominira, veli Jusuf.

- Umereni islam ne postoji - odgovara bez oklevanja i tu misao potkrepljuje svojim ličnim iskustvom i razlikom između islama i hrišćanstva. - Hrišćanstvo smatram religijom, ali islam nije vera, on je totalitarni sistem.