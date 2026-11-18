ZA samo nekoliko sati elektronsku peticiju "Srpski jezik inicijativa za ravnopravnost u Crnoj Gori i EU", potpisalo je 16.067 građana.

V.K.

Dan ranije Skupštini Crne Gore i parlmentarnom Ustavnom odboru podnet je tekst peticije kojom se traži da se srpski jezik, kao jezik kojim govori 43,18 odsto stanovništva i najzastupljeniji jezik u zemlji, izjednači sa drugim po zastupljenosti jezikom - crnogorskim, kako u unutrašnjem pravnom poretku tako i u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji.

Podršku inicijativi koju je pokrenuo prof. dr Dušan Krcunović, predsednik Matice srpske - Društvo članova u Crnoj Gori, kojoj će građani elektronskim potpisom moći da se pridruže do 15. januara, među prvima je dao predsednik Opštine Nikšić i funkcioner Nove srpske demokratije Marko Kovačević.

- Podržavam napore jedne grupe sjajnih mladih ljudi koji su osmislili ovu inicijativu. Videli smo, juče je za samo nešto više od sat vremena peticiju potpisalo neophodnih 6.000 građana, a već jutros imamo više od 15.000 potpisnika za nepuna 24 časa. Srpski jezik je prirodna stvar u Crnoj Gori. To pokazuju rezultati popisa, to pokazuju istorija i tradicija ovog prostora, pa, ako hoćete, i institucionalna memorija ove države. Zato ona treba da nađe načina da u budućnosti uvaži mesto koje srpski jezik ima među građanima Crne Gore, kao jasan kontinuitet na ovom prostoru i kao jezik naših predaka, te da mu se obezbedi sigurna egzistencija i budućnost prestankom institucionalne diskriminacije koju je nad srpskim jezikom ustanovio bivši režim - poručio je Kovačević.

Poslanica Pokreta Evropa sad Jelenka Andrić, smatra da je ova inicijativa "više od peticije", jer se radi o pitanju građanskih i ljudskih prava i sloboda, pitanja jezičke ravnopravnosti i budućnosti Crne Gore.

Crnogorci na hrvatskom UKOLIKO Crna Gora na vreme ne prevede sve zakone Evropske unije, zvanični Brisel razmatra mogućnost privremenog odstupanja od pravila, uključujući da Podgorica umesto crnogorskog koristi neki od zvaničnih jezika EU, kao pomoć. Smatraju da bi najočigledniji bio hrvatski.

- Ideja da Crna Gora uđe u Evropsku uniju uz odgovarajuće institucionalno uvažavanje jezika koji je za 43,18 odsto građana maternji, realna je, i neophodna. A pre svega - pravedna. Svoj potpis i podršku za peticiju prilažem sa zadovoljstvom, i onom ljubavlju kojom sam pristupila izboru fakulteta i profesionalnog poziva - kazala je Andrićeva.

Međutim, sa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju pozvali su Skupštinu Crne Gore i njen Ustavni odbor da inicijativu odbiju kao "ustavno nedopuštenu, a Vladu i sve parlamentarne stranke koje se zaklinju u evropski put da se o njoj odrede jasno i bez odlaganja":

- Uprkos imenu, ta inicijativa radi protiv ulaska Crne Gore u Evropsku uniju. U završnici pristupnog procesa njeni autori otvaraju pitanje službenog jezika i vezuju ga za ugovor o pristupanju, pa najvažniji državni posao ove generacije pretvaraju u taoca identitetskog spora. Ko danas otvara član 13 Ustava, zatvara Crnoj Gori vrata EU.