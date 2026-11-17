Bivši fudbaler Partizana ponovo pocrveneo.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije (U21) poražena je večeras od selekcije Poljske rezultatom 1:0 u prijateljskom meču, koji je odigran u španskom San Pedru del Pinataru.

Jedini strelac za Poljsku bio je Tomaš Pjenjko u drugom minutu. Fudbaleri Srbije su meč završili sa igračem manje, pošto je u 61. minutu isključen Vanja Dragojević.

Fudbaler Rendžersa je 13. novembra isključen i na utakmici A reprezentacije Srbije protiv Nemačke u Beogradu u Ligi nacija.

Mlada reprezentacija Srbije igra prijateljske utakmice, jer se direktno plasirala na Evropsko prvenstvo koje će organizovati zajedno sa Albanijom, od 16. juna do 3. jula naredne godine.