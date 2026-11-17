Poraz Srbije i novi crveni karton za Dragojevića: Sreća pa je prijateljska utakmica
Bivši fudbaler Partizana ponovo pocrveneo.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije (U21) poražena je večeras od selekcije Poljske rezultatom 1:0 u prijateljskom meču, koji je odigran u španskom San Pedru del Pinataru.
Jedini strelac za Poljsku bio je Tomaš Pjenjko u drugom minutu. Fudbaleri Srbije su meč završili sa igračem manje, pošto je u 61. minutu isključen Vanja Dragojević.
Fudbaler Rendžersa je 13. novembra isključen i na utakmici A reprezentacije Srbije protiv Nemačke u Beogradu u Ligi nacija.
Mlada reprezentacija Srbije igra prijateljske utakmice, jer se direktno plasirala na Evropsko prvenstvo koje će organizovati zajedno sa Albanijom, od 16. juna do 3. jula naredne godine.
Preporučujemo
Rade Krunić produžio ugovor sa Zvezdom do 2028. godine
17. 11. 2026. u 12:34
Srbin novi selektor SAD?
17. 11. 2026. u 11:59
Het-trik Vinisijusa za 12 minuta (VIDEO)
17. 11. 2026. u 11:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Košarkaš Crvene zvezde pokazao navijačima srednji prst, pa uputio javno izvinjenje!
Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler uputio je javno izvinjenje zbog gesta u Madridu kad je pokazao srednji prst navijačima i istakao da to ne odražava kakva je on osoba.
16. 11. 2026. u 15:44
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Tuga! Preminuo legendarni fudbaler i reprezentativac Makedonije
Vladimir Sekulovski, bivši fudbalski reprezentativac Makedonije i član klubova Vardar, Teteks, Sloga Jugomagnat i Rabotnički, preminuo je u 46. godini, ostavljajući dubok trag u makedonskom fudbalu.
16. 11. 2026. u 21:06
Komentari (0)