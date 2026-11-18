MA, KAKVA LIGA NACIJA! Srbija saznala u kom je šeširu i kada je žreb kvalifikacija za EURO 2028
Iako fudbalsku reprezentaciju Srbije na proleće čekaju izazovi u baražu Lige nacija, fokus se polako prebacuje na ono glavno, borbu za plasman na Evropsko prvenstvo 2028. godine.
Poznati su sastavi svih šešira, a „Orlovi“ će ime svojih rivala saznati na žrebu koji je zakazan za 6. decembar u Belfastu.
Naša selekcija je svrstana u drugi šešir, što znači da u grupi sigurno neće moći da se sastane sa timovima poput Švajcarske, Turske, Austrije, Češke, Švedske, Mađarske, Slovenije, Velsa, Bosne i Hercegovine, Republike Irske i Severne Irske.
Iako kvalifikacije zvanično startuju u martu, Srbija će svoj put ka kontinentalnom šampionatu započeti tek u junu ili na jesen, u zavisnosti od toga da li će upasti u grupu sa četiri ili pet reprezentacija.
Sastav svih šešira pred žreb izgleda ovako:
Prvi šešir: Engleska, Portugal, Francuska, Nemačka, Španija, Belgija, Holandija, Danska, Grčka, Italija, Norveška, Hrvatska.
Drugi šešir: Vels, Srbija, Turska, Češka, Švajcarska, Švedska, Austrija, Mađarska, Severna Irska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Republika Irska.
Treći šešir: Škotska, Ukrajina, tzv. Kosovo, Poljska, Rumunija, Izrael, Gruzija, Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija, Island, Slovačka.
Četvrti šešir: Estonija, Belorusija, Farska Ostrva, Kipar, Finska, Moldavija, Jermenija, Bugarska, Luksemburg, Kazahstan, Letonija, San Marino.
Peti šešir: Malta, Azerbejdžan, Litvanija, Andora, Gibraltar, Lihtenštajn.
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