U SUBOTICI će ponovo biti organizovani besplatni preventivni mamografski pregledi.

D.N.

Pokretni mamograf biće postavljen od četvrtka u dvorištu Ambulante VI Doma zdravlja, na Segedinskom putu 42.

Pravo na pregled imaju žene starije od 40 godina koje nemaju simptome bolesti dojke, a nisu radile mamografiju ili su od poslednjeg pregleda prošle najmanje dve godine.

Zakazivanje je moguće svakog dana, uključujući i vikend, od 7 do 19 časova, na telefone 024/601-180 i 024/552-791, kao i kod izabranog lekara.