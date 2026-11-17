OD ČETVRTKA BESPLATNI PREGLEDI ZA ŽENE: Mobilni mamograf ponovo u Subotici
U SUBOTICI će ponovo biti organizovani besplatni preventivni mamografski pregledi.
Pokretni mamograf biće postavljen od četvrtka u dvorištu Ambulante VI Doma zdravlja, na Segedinskom putu 42.
Pravo na pregled imaju žene starije od 40 godina koje nemaju simptome bolesti dojke, a nisu radile mamografiju ili su od poslednjeg pregleda prošle najmanje dve godine.
Zakazivanje je moguće svakog dana, uključujući i vikend, od 7 do 19 časova, na telefone 024/601-180 i 024/552-791, kao i kod izabranog lekara.
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