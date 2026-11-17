PRIZNANJE I GLUMCU DRAGANU ĐORŠEVIĆU: Dodeljene godišnje nagrade grada Zrenjanina
POVODOM Praznika grada Zrenjanina, kada je pre 108 godina tadašnji Veliki Bečkerek oslobođen u Prvom svetskom ratu, u Baroknoj sali Gradske kuće tradicionalno su uručene godišnje nagrade.
Ove godine dodeljene su četiri nagrade institucijama, Pravoslavnom hramu Svetog uspenja, Zrenjaninskoj gimnaziji, Vatrogasnom savezu grada i Kulturno umetničkom društvu Pionir, kao i glumcu, Draganu Đorđeviću, prvaku zrenjaninskog Narodnog pozorišta "Toša Jovanović".
Nagrade su predali gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura i predsednik Skupštine grada Čedomir Janjić, a u ime nagrađenih zahvalio se glumac Dragan Đorđević.
- Velika je čast i ponos dobiti ovakvo priznanje baš na Dan oslobođenja grada u Prvom svetskom ratu i veliko mi je zadovoljstvo i satisfakcija za četiri decenije na daskama zrenjaninskog pozorišta - istakao je Dragan Đorđević.
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