POLAGANjEM venaca na spomen-obeležja posvećena ličnostima i događajima iz Prvog svetskog rata, grad Zrenjanin obeležio je 108. godina od oslobođenja tadašnjeg Velikog Bečkereka u Prvom svetskom ratu, koji je zvanično praznik grada.

grad Zrenjanin

Venci su položeni na spomen obeležje učesnicima Prvog svetskog rata na Gradnuličkom pravoslavnom groblju, na spomen ploču oslobodiocu grada, brigadnom pukovniku Dragutinu J. Ristiću, spomen obeležje Vojvodi Petru Bojoviću, kao i u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Svetosavskoj ulici u centru Zrenjanina, gde su venci položeni na spomen ploču srpskim dobrovoljcima učesnicima Prvog svetskog rata.

Centralna svečanost održana je u centru grada gde su venci položeni na spomenik kralju Petru I Karađorđeviću, a služen je i pomen oslobodiocima, uz prigodan govor profesora istorije Milana Radakovića.

Vence su u ime grada položili gradonačelnik Simo Salapura, zamenik Saša Santovac i predsednik Skupštine grada Čedomir Janjić, delegacije Srednjobanatskog upravnog okruga, Vojske Srbije Garnizona u Zrenjaninu i Komande Banatske brigade, Udruženja ratnih dobrovoljaca ratova 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca, Odbora za obnovu spomenika kralju Petru Prvom Oslobodiocu, kao i predstavnici Udruženja članova i prijatelja Matice Srpske i Srpskog narodnog pokreta “Svetozar Miletić”.