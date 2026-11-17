ŠEF poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" i lider opozicije Aleksandar Vučić podelio je na društvenim mrežama fotografiju njegovog psa Lunje uz ironičnu poruku, aludirajući na izlaganje poslanika "Studentske liste" Jugoslava Gašića o kandidatu za predsednika Narodne skupštine Aleksandru Čupiću.

Foto: Instagram

- Celovita ličnost moje Lunje predstavlja svojevrsno ovaploćenje antičkog ideala kalokagatije – skladnog jedinstva etičke uzvišenosti, unutrašnje vrline i spoljašnjeg dostojanstva. Njen celokupni habitus nadilazi granice puke estetske pojavnosti, jer se istinska lepota njenog bića najdublje otkriva u ljubavi koju nesebično daruje - napisao je Vučić.

Podsetimo, poslanik ''Studentske liste'' Jugoslav Gašić danas je u Skupštini Srbije čitao predlog zbog kog bi Aleksandar Čupić trebalo da bude predsednik Skupštine, a njegov govor izazvao je nevericu i podsmeh na društvenim mrežama.

- Celovita ličnost prof. Aleksandra Čupića predstavlja živo ovaploćenje antičkog ideala kalokagatije, savršenog jedinstva etičke lepote, unutrašnje vrline i spoljašnjeg dostojanstva, čime njegov celokupni habitus daleko prevazilazi ravan puke čulne pojavnosti. Stasit i visok, pojavom prirodno i spontano autoritativan. Duge brade koja budi asocijaciju na likove starih prosvetitelja, mislilaca i narodnih mudraca sa plemenitim, pronicljivim pogledom u kojem se ogleda duboko antropološko razumevanje čoveka i njegove krhkosti. On po svojoj duhovnoj konstituciji ne pripada onima koji u političku snagu traže u zaglušujućoj buci, demagogiji i međusobnom nadvikivanju - rekao je poslanik Studentske liste.

JE BO TE, ŠTA JE OVO?!?!!? 😂 Studentska lista pre izbora: "Mi ne želimo nove vođe, ne želimo ponovo kult ličnosti!" Studentska lista posle izbora: "Celovita ličnost prof. Aleksandra Čupića predstavlja živo ovaploćenje antičkog ideala kalokagatije, savršenog jedinstva etičke lepote, unutrašnje vrline i spoljašnjeg dostojanstva, čime njegov celokupni habitus daleko prevazilazi ravan puke čulne pojavnosti. Stasit i visok, pojavom prirodno i spontano autoritativan. Duge brade koja budi asocijaciju na likove starih prosvetitelja, mislilaca i narodnih mudraca sa plemenitim, pronicljivim pogledom u kojem se ogleda duboko antropološko razumevanje čoveka i njegove krhkosti. On po svojoj duhovnoj konstituciji ne pripada onima koji u političku snagu traže u zaglušujućoj buci, demagogiji i međusobnom nadvikivanju." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 17, 2026