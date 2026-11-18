NA račune građana BiH i ove godine stizao je novac iz inostranstva, a za prvih šest meseci, prema podacima Centralne banke BiH, zabeležene su novčane doznake u iznosu od 2,17 milijardi maraka. Poredeći sa istim peridom prošle godine kada je stiglo oko dve milijarde maraka jasno je da je došlo do povećanja priliva novca iz dijaspore za oko 170 miliona KM.

Dijaspora bih foto SMišljenović

Ekonomista Zoran Pavlović smatra da neki način Srpska, ali i Federacija BiH živi u značajnom meri od stranih doznaka.

- Dokle god bude bilo finansijske pomoći članovima familija u BiH, dotle će to biti praktično kao kada dajete transfuziju u pacijentu. Dakle, to je živi novac za koji se niko nije morao potruditi da nešto stvori, neto priliv, tako da dok god bude dijaspore biće lakše i vladama - naveo je Pavlović.

Dodaje da Centralna banka BiH evidentira zvanične prilive koji dođu preko bankarskog sistema.

- Ali računajte da ima još 30 do 40 odsto novca koji donesu ljudi sa sobom kad dođu. Tako da se tu se radi o cifri od 4 do 6 milijardi KM svake godine - naglasio je Pavlović.

Admir Čavalić, ekonomista, ističe da je sasvim očekivano da imamo rast doznaka iz inostranstva.

Izdržavanje SNEŽANA Šešlija, predsednica Udruženja građana "Tolerancijom protiv različitosti" iz Doboja, ranije je istakla da svaka druga porodica primi barem jednu doznaku iz inostranstva mesečno. - Došli smo u onu fazu o kojoj smo pričali da ćemo doživeti da nas izdržavaju prijatelji i porodica koji ne žive u BiH - kaže ona.

- Pre svega, jer se i dalje povećava broj radnika koji odlaze i ta novoformirana radna snaga kao deo dijaspore pokušava da se oduži stanovništvu, pre svega roditeljima, bližnjim, porodici. Te doznake su bitne za ekonomiju. Spadamo među red zemalja koje najviše zavise o dijaspori u svetu. Bez doznaka iz dijaspore vrlo teško bismo mogli održati postojeći socijalni mir - kaže on.

Tu je, kaže Čavalić, i kulturološki aspekt, jer dijaspora želi da održi kontakt sa matičnom zemljom.

- Ključni izazov je kako tu socijalno osetljivu dijasporu transformisati u investicionu, ali ne na način kupovine nekretnina, već pokretanja firmi sa svežim kapitalom i idejama - ističe Čavalić.