ZASIJAĆE 1.600 LAMPIONA: U Subotici počelo novogodišnje ukrašavanje grada
U Subotici je počelo novogodišnje ukrašavanje grada, a više od 1600 lampiona zasijaće 5. decembra. Za popravku i obnovu postojećih ukrasa, kao i nabavku 115 novih svetlećih motiva potrošeno je 10 miliona dinara.
- Od novih dekoracija, izdvojio bih 46 zvezda reaptica, koje će biti postavljene u Ulice Đure Đakovića, i 23 nova ukrasa koji će biti postavljeni u Ulici braće Radić. Predviđene su i tri vrste manjih dekorativnih ukrasa, kao i dodatni svetleći motivi poput zvezda, pahuljica, vatrometa i repatica. Pored toga, obnovićemo i postojeću dekoraciju - porodicu Sneška Belića, svetlećeg medveda, Deda Mraza, labudove i ostale ukrase - ističe Ognjen Ostrogonac, referent za urbanu opremu i rasvetu iz JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica.
Kada je reč o većim dekorativnim figurama, irvasi će biti postavljeni ispred svečanog ulaza u Gradsku kuću, zajedno sa porodicom Sneško Belić. Fontana i labud naći će se na novoj fontani, dok će u Aleji maršala Tita biti postavljeni medvedić sa poklonom i svetleće srce. Porodica Sneško Belić ponovo će krasiti i Prozivku.
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