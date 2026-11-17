U Subotici je počelo novogodišnje ukrašavanje grada, a više od 1600 lampiona zasijaće 5. decembra. Za popravku i obnovu postojećih ukrasa, kao i nabavku 115 novih svetlećih motiva potrošeno je 10 miliona dinara.

foto:subotica com

- Od novih dekoracija, izdvojio bih 46 zvezda reaptica, koje će biti postavljene u Ulice Đure Đakovića, i 23 nova ukrasa koji će biti postavljeni u Ulici braće Radić. Predviđene su i tri vrste manjih dekorativnih ukrasa, kao i dodatni svetleći motivi poput zvezda, pahuljica, vatrometa i repatica. Pored toga, obnovićemo i postojeću dekoraciju - porodicu Sneška Belića, svetlećeg medveda, Deda Mraza, labudove i ostale ukrase - ističe Ognjen Ostrogonac, referent za urbanu opremu i rasvetu iz JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica.

Kada je reč o većim dekorativnim figurama, irvasi će biti postavljeni ispred svečanog ulaza u Gradsku kuću, zajedno sa porodicom Sneško Belić. Fontana i labud naći će se na novoj fontani, dok će u Aleji maršala Tita biti postavljeni medvedić sa poklonom i svetleće srce. Porodica Sneško Belić ponovo će krasiti i Prozivku.