PRVI dan konstitutivne sednice novog saziva Narodne skupštine Srbije obeležile su brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok je Studentska lista, koja je na vanrednim izborima osvojila 140 mandata, predstavljala dan kao početak "oslobađanja institucija", na X-u dominirali su snimci i komentari koji su se fokusirali na ponašanje njenih poslanika u sali i van nje.

Foto: X

Objave koje su brzo krenule da se dele prikazuju poslanike Studentske liste kako se odmaraju u klupama tokom sednice, kao i kako odlaze u skupštinski restoran.

Gladna stoka,pojurila u skupstinski restoran koji su do juce pljuvali i ovde nam iznosili niske cene obroka Da li ce dici cene na realne? Nece,naravno https://t.co/Zprlz9TQzw — IMA NAS 1.850.000 (@SrbijaSrbimaRS) November 17, 2026

Jedan od korisnika je objavio snimak uz komentar da su "pojurili" u restoran koji su ranije kritikovali, uz pitanje da li će sada podići cene obroka.

Drugi postovi su pratili reakcije na to što se deo poslanika, prema video-zapisima, nije pridružio pevanju himne.

Sram vas bilo!!! Ni himnu nećete da pevate. Đubrad!!! https://t.co/RoDjMFmKHr — 🐺 Olja 🐺 (@Srbijo_majko) November 17, 2026

Jedan od vidljivijih snimaka pratilo je pitanje "šta je ovo", uz komentare da je posle jeftinog obroka usledilo odmaranje.

Šta je ovo hahhahahahaha 😂😂😂 https://t.co/Nndijjhd1d — Danijel (@suchabeast12) November 17, 2026

Posebno je privukla pažnju objava poslanika Milenka Jovanova sa liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", koji je uz fotografiju usnulog Radomira Saičića napisao "Pustite ga neka spava".

Pustite ga neka spava... https://t.co/iBkbqLvV85 — Milenko Jovanov (@MilenkoJovanov) November 17, 2026

U odgovorima i citatima korisnici su uglavnom komentarisali scene spavanja, odlaska u restoran i ponašanja tokom himne, što je brzo pokrenulo raspravu o tome kako izgleda prvi radni dan nove parlamentarne većine.

Pre početka sednice dogodio se ozbiljan incident, kada su simpatizeri Studentske liste napali poslanicu Lidiju Vukićević, zatim je polili jogurtom.

Marija Radovanović, bivša sekretarka Medicinskog fakulteta u Beogradu, potvrdila je da je jutros ispred Doma Narodne Skupštine napala Lidiju Vukićević.

Koji osmeh... Lik je uspeo u životu. Čak i Dikiću je preneprijatno. https://t.co/FaZ44FjiGs — Praskozorje (@Praskozorje1) November 17, 2026

Sa druge strane, šef poslaničke grupe Studentske liste Jovo Bakić je nakon završetka prvog dana izjavio da su građani prisustvovali "prvom danu oslobađanja institucija" i da je cilj što pre završiti konstituisanje Skupštine kako bi počeo redovan rad.

Dok su zvanične izjave govorile o proceduri i planovima, na društvenim mrežama su dominirali upravo ti snimci iz sale i restorana, zbog čega se diskusija brzo usijala.

Sednica se nastavlja sutra u 10 časova.