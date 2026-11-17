MESEC DANA OKOLNIM PUTEM: Zatvara se put između Gakova i Rastine
ZBOG izvođenja radova na rehabilitaciji kolovoza na deonici puta od Gakova do Rastine, u dužini od 4,55 kilometara, doći će do potpune obustave saobraćaja između ovih somborskih sela.
Put će biti zatvoren za saobraćaj od utorka, 17. novembra do 20. decembra.
Tokom trajanja obustave, alternativni pravac za odvijanje saobraćaja biće: Riđica – Stanišić – Svetozar Miletić – Sombor.
Vozačima se savetuje dodatni oprez, kao i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
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