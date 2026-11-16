JUBILEJ ZA PONOS: Udruženje 'Kraguj' obeležilo dve decenije sporta, zajedništva i podrške osobama sa invaliditetom u Kragujevcu (VIDEO)

VIŠE od 50 učesnika iz Kragujevca i brojnih gradova Srbije okupilo se na svečanosti povodom dve decenije postojanja Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara „Kraguj“, koje već 20 godina kroz sport, rekreaciju i zajedničke aktivnosti promoviše jednake mogućnosti i unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Foto: Printsrkin Jutjub RTV Kragujevac

Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara „Kraguj“ iz Kragujevca svečano je obeležilo 20 godina uspešnog rada, okupljajući više od 50 učesnika, predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom i goste iz različitih delova Srbije.

Svečanosti, održanoj u subotu, 14. novembra, u prostorijama Udruženja, u ime Grada Kragujevca prisustvovala je dr Gordana Damnjanović, pomoćnica gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava.

Jubileju su prisustvovali članovi kragujevačkih organizacija osoba sa invaliditetom, kao i predstavnici lokalnih udruženja u sastavu SPIKS iz Čačka, Kraljeva, Leskovca, Paraćina, Smedereva, Užica, Beograda i Šimanovaca.

Dve decenije rada Udruženja obeležene su brojnim aktivnostima kojima „Kraguj“ kontinuirano doprinosi većoj samostalnosti, mobilnosti i društvenoj uključenosti osoba sa invaliditetom. Poseban značaj u radu imaju inovativni sportski i rekreativni programi, kroz koje članovi Udruženja ne samo da pomeraju lične granice već i aktivno menjaju svest društva o mogućnostima osoba sa invaliditetom.

Jedan od najprepoznatljivijih projekata Udruženja jeste inkluzivno takmičenje u reli vožnji na poligonu – „Ispit spretnosti“, koje je organizovano tokom više od deset godina. Specifičnost ovog takmičenja ogleda se u tome što, pored vozača sa invaliditetom koji upravljaju automobilima sa ugrađenim ručnim komandama, učestvuju i vozači bez invaliditeta, u posebnoj takmičarskoj kategoriji.

Ovakve aktivnosti imaju mnogo širi značaj od samog sportskog nadmetanja, jer doprinose razvoju mobilnosti, većoj ličnoj samostalnosti i jačanju samopouzdanja osoba sa invaliditetom.

Tokom godina, Udruženje je redovno organizovalo i turnire u ribolovu i šahu, okupljajući članove lokalnih organizacija osoba sa invaliditetom i udruženja iz sastava SPIKS-a. Na taj način promovisani su sport, zdravi stilovi života, druženje, razmena iskustava i socijalna inkluzija.

Članovi „Kraguja“ ostvaruju zapažene rezultate i na sportskim takmičenjima drugih udruženja, posebno u šahu, atletici i boćanju. Na Republičkim sportskim igrama SPIKS-a, koje okupljaju više od 200 učesnika, kragujevačko udruženje redovno nastupa sa muškom i ženskom ekipom i osvaja brojna priznanja.

Pored sportskih manifestacija, članovi Udruženja aktivno učestvuju i u drugim društvenim aktivnostima, potvrđujući značaj uključivanja osoba sa invaliditetom u sve oblasti života lokalne zajednice.

Jubilej je obeležen u okviru programa SPIKS „Mobilnost, sport i jednake mogućnosti – put ka većoj samostalnosti“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je nosilac aktivnosti Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara „Kraguj“.Dvadeset godina rada ovog udruženja predstavljaju mnogo više od jubileja – predstavljaju dve decenije istrajnosti, solidarnosti i dokazivanja da prepreke mogu da se prevaziđu kada postoje volja, podrška i jednake mogućnosti za sve.

(Pink)

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