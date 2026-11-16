JOŠ BEZ REŠENJA ZA ODLAGANJE KOMUNALOG OTPADA: Grad Smederevo se obratio regionalnim deponijama i resornom ministarstvu

GRAD Smederevo oglasio se danas saopštenjem u kojem navodi da se suočava sa ozbiljnim problemom u oblasti odlaganja komunalnog otpada, usled nemogućnosti daljeg korišćenja dosadašnjih lokacija za tu namenu.

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- Zabranom daljeg odlaganja komunalnog otpada na Jelen Do u Radincu, JKP „Zelenilo i groblja“ onemogućeno je da otpad odvozi na tu lokaciju i to je jedini razlog zbog čega je došlo do nagomilavanja otpada na ulicama grada i naselja. Podsećamo, odlaganje otpada na lokaciji Godominsko polje više nije dozvoljeno zbog sanacije i njenog potpunog zatvaranja - stoji u saopštenju za javnost.

- Želimo da istaknemo da smo u potpunosti svesni ozbiljnosti nastale situacije i njenih posledica po svakodnevni život građana, higijenu i izgled grada. Rešavanje ovog problema je prioritet i Grad Smederevo preduzima sve raspoložive mere kako bi se u najkraćem mogućem roku obezbedilo prihvatljivo rešenje. U tom cilju, već su kontaktirane obližnje regionalne deponije radi pronalaženja mogućnosti za prihvat i odlaganje komunalnog otpada, a zvanični dopisi upućeni su i Ministarstvu zaštite životne sredine, uz očekivanje institucionalne podrške u prevazilaženju nastalog problema.

Kako su naveli, sa novim informacijama i preduzetim koracima javnost će biti obaveštena saopštenjem tokom sutrašnjeg dana.

Podsetimo, komunalna inspekcija zabranila je odlaganje otpada na jedinu dostupnu lokaciju, divlju deponiju Jele Do, što je dovelo do toga da je grad bukvalno zatrpan nagomilanim smećem, dok građani strahuju od zaraze.