KONTROLA DOMAĆINSTAVA: Selektuju li Zlatiborci komunalni otpad?

NADLEŽNE službe Komunalnog javnog preduzeća „Zlatibor“, započele su kontrolu razdvajanja komunalnog otpada, a provere su usmerene prema krajnjim korisnicima od kojih se traži da poštuju pravila selekcije otpada i da li različite vrste otpada odlažu u za to predviđene kante.

Zlatiborpres

- Korisnici kod kojih budu uočene nepravilnosti na svojim kantama zateći će pisana obaveštenja. U njima će biti navedeni uočeni propusti, ali i smernice koje će pomoći domaćinstvima da ubuduće pravilno razvrstavaju i odlažu otpad – rečeno je u KJP „Zlatibor“.

Posebna pažnja biće posvećena i onim domaćinstvima koja dosledno poštuju pravila razdvajanja otpada i svojim odgovornim odnosom daju pozitivan primer ostalim sugrađanima. Iz KJP „Zlatibor“ najavljuju da će takva domaćinstva biti javno istaknuta i nagrađena, čime žele da podstaknu što veći broj građana da usvoje dobre ekološke navike.