Srbija

KONTROLA DOMAĆINSTAVA: Selektuju li Zlatiborci komunalni otpad?

Никола Јанковић
Nikola Janković

16. 11. 2026. u 11:47

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NADLEŽNE službe Komunalnog javnog preduzeća „Zlatibor“, započele su kontrolu razdvajanja komunalnog otpada, a provere su usmerene prema krajnjim korisnicima od kojih se traži da poštuju pravila selekcije otpada i da li različite vrste otpada odlažu u za to predviđene kante.

КОНТРОЛА ДОМАЋИНСТАВА: Селектују ли Златиборци комунални отпад?

Zlatiborpres

- Korisnici kod kojih budu uočene nepravilnosti na svojim kantama zateći će pisana obaveštenja. U njima će biti navedeni uočeni propusti, ali i smernice koje će pomoći domaćinstvima da ubuduće pravilno razvrstavaju i odlažu otpad – rečeno je u KJP „Zlatibor“.

Posebna pažnja biće posvećena i onim domaćinstvima koja dosledno poštuju pravila razdvajanja otpada i svojim odgovornim odnosom daju pozitivan primer ostalim sugrađanima. Iz KJP „Zlatibor“ najavljuju da će takva domaćinstva biti javno istaknuta i nagrađena, čime žele da podstaknu što veći broj građana da usvoje dobre ekološke navike.

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