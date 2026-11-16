IMUNIZACIJA MMR VAKCINOM: U Domu zdravlja "Novi Sad" Dan otvorenih vrata i dodatni termini za vakcinaciju
ZBOG nedovoljnog obuhvata MMR vakcinacijom i pojave epidemije u Srbiji, Služba zdravstvene zaštite dece Doma zdravlja" Novi Sad" organizuje Dan otvorenih vrata i dodatne termine za vakcinaciju dece.
U subotu, 21. novembra od 9 do 17 časova, roditelji čija deca nisu primila MMR vakcinu ili nisu primila obe doze MMR vakcine za odgovarajući uzrast, imaju mogućnost da dovedu svoje dete u ambulantu Jovan Jovanović Zmaj (ulica Zmaj Ognjena Vuka broj 19, ulaz broj 6, prvi sprat) i bez zakazivanja obave imunizaciju.
MMR vakcina, kako ističu u Domu zdravlja "Novi Sad", štiti od malih boginja (morbila), zaušaka i rubeole – bolesti koje su veoma zarazne i mogu izazvati ozbiljne komplikacije, posebno kod dece. Vakcinacija je najefikasnija mera zaštite zdravlja dece i cele zajednice.
Prva doza MMR vakcine daje se sa navršenih 12 meseci života, dok se druga doza (revakcina) prima pred polazak u školu.
- Deca koja iz bilo kog razloga nisu vakcinisana u predviđenom uzrastu, mogu doći sa roditeljima i naknadno primiti vakcinu nakon pregleda pedijatra - navodi se u saopštenju Doma zdravlja "Novi Sad".
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