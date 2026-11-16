Srbija

IMUNIZACIJA MMR VAKCINOM: U Domu zdravlja "Novi Sad" Dan otvorenih vrata i dodatni termini za vakcinaciju

Ljiljana Preradović

16. 11. 2026. u 13:41

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ZBOG nedovoljnog obuhvata MMR vakcinacijom i pojave epidemije u Srbiji, Služba zdravstvene zaštite dece Doma zdravlja" Novi Sad" organizuje Dan otvorenih vrata i dodatne termine za vakcinaciju dece.

ИМУНИЗАЦИЈА ММР ВАКЦИНОМ: У Дому здравља Нови Сад Дан отворених врата и додатни термини за вакцинацију

Foto: Profimedia/Astrid Gast / Panthermedia

U subotu, 21. novembra od 9 do 17 časova, roditelji čija deca nisu primila MMR vakcinu ili nisu primila obe doze MMR vakcine za odgovarajući uzrast, imaju mogućnost da dovedu svoje dete u ambulantu Jovan Jovanović Zmaj (ulica Zmaj Ognjena Vuka broj 19, ulaz broj 6, prvi  sprat) i bez zakazivanja obave imunizaciju.

MMR vakcina, kako ističu u Domu zdravlja "Novi Sad",  štiti od malih boginja (morbila), zaušaka i rubeole – bolesti koje su veoma zarazne i mogu izazvati ozbiljne komplikacije, posebno kod dece. Vakcinacija je najefikasnija mera zaštite zdravlja dece i cele zajednice.

Prva doza MMR vakcine daje se sa navršenih 12 meseci života, dok se druga doza (revakcina) prima pred polazak u školu.

- Deca koja iz bilo kog razloga nisu vakcinisana u predviđenom uzrastu, mogu doći sa roditeljima i naknadno primiti vakcinu nakon pregleda pedijatra - navodi se u saopštenju Doma zdravlja "Novi Sad".

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