Srbija

POTVRĐENA ŠUGA KOD UČENIKA U UŽICU: Upućen apel roditeljima, školama naložene pojačane mere

Никола Јанковић
Nikola Janković

05. 11. 2026. u 17:31

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UŽIČKI Dom zdravlja registrovao je pojavu šuge među učenicima na području grada, roditeljima je upućen apel da obrate pažnju na moguće simptome kod dece, a u školama su pojačane higijenske mere da bi se pojava infekcije suzbila.

ПОТВРЂЕНА ШУГА КОД УЧЕНИКА У УЖИЦУ: Упућен апел родитељима, школама наложене појачане мере

N. Janković

Dom zdravlja je obaveštenje o pojavi šuge prosledio Školskoj upravi, usledila je primena preventivnih higijenskih mera u obrazovnim ustanovama, ali nije saopšteno u kojim su školama slučajevi registrovani, ni koliko ih ima.

Roditeljima se savetuje da obrate pažnju na simptome šuge kod svoje dece, a ukoliko ih primete, da se obrate lekaru.

Simptomi šuge su intenzivan svrab, osipi na koži, često između prstiju, na ručnim zglobovima, laktovima i stomaku. U početku infekcije najčešće su veoma blagi, pa je pravovremeno prepoznavanje i reagovanje važno. Savetuje se još da deca među sobom ne razmenjuju odevne predmete poput kapa ili šalova.

Pojava šuge, dodaje se u obaveštenju Školske uprave, nije uvek u vezi sa lošim higijenskim uslovima, a leči se uspešno uz prepisanu terapiju.  

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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