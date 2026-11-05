POTVRĐENA ŠUGA KOD UČENIKA U UŽICU: Upućen apel roditeljima, školama naložene pojačane mere
UŽIČKI Dom zdravlja registrovao je pojavu šuge među učenicima na području grada, roditeljima je upućen apel da obrate pažnju na moguće simptome kod dece, a u školama su pojačane higijenske mere da bi se pojava infekcije suzbila.
Dom zdravlja je obaveštenje o pojavi šuge prosledio Školskoj upravi, usledila je primena preventivnih higijenskih mera u obrazovnim ustanovama, ali nije saopšteno u kojim su školama slučajevi registrovani, ni koliko ih ima.
Roditeljima se savetuje da obrate pažnju na simptome šuge kod svoje dece, a ukoliko ih primete, da se obrate lekaru.
Simptomi šuge su intenzivan svrab, osipi na koži, često između prstiju, na ručnim zglobovima, laktovima i stomaku. U početku infekcije najčešće su veoma blagi, pa je pravovremeno prepoznavanje i reagovanje važno. Savetuje se još da deca među sobom ne razmenjuju odevne predmete poput kapa ili šalova.
Pojava šuge, dodaje se u obaveštenju Školske uprave, nije uvek u vezi sa lošim higijenskim uslovima, a leči se uspešno uz prepisanu terapiju.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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