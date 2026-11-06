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"NEMA VIŠE NI SNEGA" Baja Mali Knindža žali za pravom zimom - Mislim da je bilo mnogo zdravije vreme

Novosti online

06. 11. 2026. u 17:32

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NEKADA su smetovi bili po dva metra, rekao je pevač Baja Mali Knindža prisećajući se detinjstva.

НЕМА ВИШЕ НИ СНЕГА Баја Мали Книнџа жали за правом зимом - Мислим да је било много здравије време

Foto: Instagram

- Tih zima se rado sećam i više ih nema. Nema više ni snega - rekao je Baja za Hepi TV.

Pevač se uvek rado seti detinjstva koje je proveo u Gubinu,

- Mislim da je bilo mnogo zdravije vreme i lepše - ipričao je Baja Mali Knindža.

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