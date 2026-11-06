"NEMA VIŠE NI SNEGA" Baja Mali Knindža žali za pravom zimom - Mislim da je bilo mnogo zdravije vreme

NEKADA su smetovi bili po dva metra, rekao je pevač Baja Mali Knindža prisećajući se detinjstva.

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- Tih zima se rado sećam i više ih nema. Nema više ni snega - rekao je Baja za Hepi TV.

Pevač se uvek rado seti detinjstva koje je proveo u Gubinu,

- Mislim da je bilo mnogo zdravije vreme i lepše - ipričao je Baja Mali Knindža.