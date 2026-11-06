PRVA IKONA ZA "DECU LEPTIRE": Jedinstvenog anđela čuvara sa detetom naslikala umetnica Sandra Stanković iz Kikinde (FOTO)

ZA 26 godina rada ikonopisac Sandra Stanković iz Kikinde oslikala je nešto više od 3.500 ikona za crkve, manastire i pojedince. Ovih dana uradila je i jednu posebnu, najposebniju, drugačiju od svih ostalih.

Foto: R. Šegrt

Nije to slika poznatog sveca ni slika crkvene poruke, već ona koja podseća na živu ranu, onu koja je nekome data rođenjem, jer je sudbina tako odlučila. Posvećena je deci, malim herojima čiji je svaki dan živa rana. Mališanima kojima koža puca i ne da im da rastu bez bola, bez zavoja, da se kupaju, igraju, spavaju, trče, smeju se i sanjaju kao sva druga deca. Naslikala je ikonu za retku decu, za "decu leptire".

To je, zasigurno, prva ovakva slika posvećena ovim malim borcima koji ne znaju kako je živeti bez fizičkog bola i uraditi bezbroj stvari što njima nije dato. "Leptirima" je data njihova nežna, tanka koža, koja puca i krvari. Njihova sudbina u duši Sandre Stanković probudila je duboke emocije iz kojih je nastala ova posebna slika, na kojoj je anđeo čuvar sa detetom, koje ima vidljive rane na koži lica i ruku.

Slika na neobičnim podlogama SANDRA Stanković jedinstveni je ikonopisac jer slika na neobičnim podlogama: maloj stolici, preslici, veslu, zidnom satu, delovima stare školske klupe i brojnim drugim neobičnim podlogama.

- Dozvolila sam sebi da naslikam ikonu za "decu leptire". Nije bilo lako, jer svaki put kad sam povukla četkicu rađala mi se misao da ih svaki dodir povređuje, pa sam slikala nežno i pažljivo, kao nijednu ikonu do sad. Radila sam je tehnikom jajčane tempere, na lipovoj dasci, a u pozadini su listići zlata - kaže autorka.

Ikonu je naslikala prijavila na konkurs jedne knjižare, koja prodaje slikarski materijal i pozvala je umetnike da prihvate izazov i naprave novi rad u svojoj tehnici za "decu leptire". Od tih radove nastaće izložba, a prodajom se žele prikupiti sredstva za tu decu koja još nisu dobila potrebnu terapiju.

Prema nekim podacima u Srbiji od bulozne epidermolize, teške i retke genetske bolesti, boluju 43 pacijenata, najviše dece. Od ove bolesti koža je izuzetno osetljiva, pa i najmanji dodir može da izazove bolne rane i plikove. Prosečan životni vek "dece leptira" je 28 godina.

Stankovićeva je do sada oslikala oko 300 ikona za manastir Kumanicu, njeni radovi su i u manastiru Preobraženje na planini Somine u Crnoj Gori. Oslikala je ikonostas u hramu Sv. Kozme i Damjana u Kikindi sa ukupno 30 ikona, od koji je osam velikih, prestonih. Ponosna je na veliku ikonu Sv. Nikole, dimenzija 1,2 metra sa metar, vlasništvo Grada Kikinde. Autor je velikih zidnih slika u franjevačkom samostanu u Kraljevoj Sutjesci kod Kaknja u Bosni i Hercegovini i 14 za Križni put za katoličku katedralu u Beogradu. Njene ikone nošene su i u Vatikan.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.