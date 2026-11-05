NENAD KOZOMORA NA ČELU GRADA: Izabran novi gradonačelnik Subotice:
Novi gradonačelnik Subotice biće Nenad Kozomora, odlučeno je na današnjoj 18. sednici Skupštine grada. Za izbor gradonačelnika glasalo je 59 od ukupno 67 odbornika, od kojih je 53 bilo za, a 6 protiv.
Takođe, izabrano je Gradsko veće, čiji članovi su ostali isti kao i do sada.
-Uvek ću biti spreman za dijalog, bez obzira na različitosti u političkim stavovima i razmišljanima. Mislim da oni koji me poznaju, znaju da sam tako radio gde god sam do sada bio. U ovom gradu radim već 30 godina, tačno je da svih 30 godina radim u javnom sektoru, ali Grad Subotica je javni sektor, tako da imam dovoljno iskustva, ali i pored toga trudiću se da maksimalno radim u interesu svih građana – poručio je Kozomora. - Ljudi koji će nastaviti da rade sa mnom i koji su deo mog tima, oni će morati da se promene. Ukoliko se ne uklope u onu viziju koju ja smatram da je dobra, onda možemo da menjamo ljude. Zašto bih menjao nekoga koga sam zatekao dok ja lično ne vidim kako ti ljudi rade.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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