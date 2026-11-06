GLASNICI NENASILNOG I PRAVEDNOG MIRA:U Arhivu Vojvodine izložba o istorijskim porukama istaknutih ličnosti
U SADAŠNjICI, kada na planeti imamo oko 150 nemirnih žarišta i tri velika rata, u Arhivu Vojvodine je predstavljena izložba "Glasnici nenasilnog mira - opomena ratobornom čovečanstvu", arhitekte i autora Vojislava D. Devića, na kojoj su predstavljeni istaknuti mislioci, duhovne vođe i njihove poruke mira.
Na zidovima su postavljeni panoi tridesetak značajnih ličnosti sa biografijama i porukama, a među njima i Zaratruste čija je filozofija bila zasnovana na trijadi "Dobre misli, dobre reči, dobra dela", Lao Cea starog kineskog filozofa i pisca koji je zagovarao društvo zasnovano na prirodnom poretku, nenasilju i minimalnom uplitanju države u život pojedinaca.
Predstavljen je i Platon koji je postavio temelje mirotvorstva tako što je mir definisao ne samo kao odsustvo rata, već unutrašnju harmoniju, pravdu i vladavinu razuma.
Posetioci izložbe mogu da pored biografije grofa Save Vladisavića Raguzinskog, ruskog i srpskog političara, diplomate, obaveštajca, putopisca i dobrotovora saznaju da se upisao u red najvećih mirotvoraca i geopolitičkih arhitekata svoga doba.
Tu je i čuveni naučnik Nikola Tesla, koji je govorio da će opstanak čovečanstva u tehnološkom dobu zavisiti isključivo od našeg duhovnog sazrevanja.
Pouke koje važe i danas
PREMA rečima autora izložbe, neophodno je podsetiti se na faraone, filozofe, mudrace, svece, humaniste, naučnike i političare, koji su bili glasnici nenasilnog mira, a čije poruke važe i danas.
- Zajednički imenitelj i osnovna nit mirotvornih istorijskih poruka i savremenih projekata je u mogućnosti postizanja planetarne harmonije i mira - rekao je Dević.
Predstavljen je i Mahatma Gandi, jedan od osnivača savremene indijske države, upisan među najveće mirotvorce u istoriji, zatim blaženopočivši patrijarh Pavle, čiji je put od skromnog iskušenika do jednog od najvoljenijih pravoslavnih patrijarha u istoriji, utemeljen je upravo na svakodnevnim delima hrišćanske ljubavi, asketizma i mirotvoraštva. Kao i Sveti Sava neprestano je pozivao na mir, kako unutar srpskog naroda, tako i u susednim narodima tokom krvavih ratova na prostoru bivše Jugoslavije devedesetih godina.
Među onima koji su zagovarali mir je i Jovan Soldatović, srpski vajar čiji antiratni radovi predstavljaju samu srž njegovog umetničkog i humanističkog angažmana. Kao učesnik Drugog svetskog rata, svoju traumu i suočavanje sa besmislom stradanja, pretočio je u cikluse koje je simbolično nazvao "Beleženje čoveka" i "Dođe li rat - odoše ljudi". Za sobom je ostavio skulpture koje apeluju na mir, humanizam i odbranu ljudskog dostojanstva.
Autor Dević je kazao da su predstavljeni glasnici kao mirotvorni projekti, opomena ratobornom čovečanstvu i nude nadu za sve četiri strane sveta, da se izbegne planetarna kataklizma.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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