DELE POMOĆ I ŠIRE DUHOVNOST: Grupa Srba i Čeha pomaže socijalno ugroženim porodicima na Kosovu i Metohiji

GRUPA neformalnih humanitaraca iz centralane Srbije i Češke ovih dana ponovo je aktivna na području Kosova i Metohije gde su dodelili novčanu pomoć za nekoliko socijalno ugroženih porodica, ali i stipendije za 10 najboljih studenata prištinskog univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Foto: Privatna arhiva

Prema rečima Dimitrija Markovića iz Bajine Bašte, osnivača ove grupe, osim po 500 evra, svaki od studenata dobio je i knjigu duhovne literature kao i ikonu, jer su, ističe, svesni da je duhovnost ta koja održava naš narod na ovom području.

- Uoči uručenja stipendija naši aktivisti posetili su i uručili materijalnu pomoć za četiri porodice, dve iz Jasenovika u opštini Novo Brdo i porodicama u Leposaviću i Mitrovici. Porodice u novobrdskoj opštini koje se uglavnom bave poljoprivredom pomagali smo i ranije, donirajući im stoku i poljoprivredne mašine kako bi mogli svojim radom da privređuju - ističe Marković.

Pojašnjava da je ova grupa humanitaraca iz naše zemlje i Češke zasnovana na ličnim prijateljstvima, osnovana 2013. i da pomoć na Kosmetu dele po nekoliko puta godišnje.

- Akcije vezane za praznike otkrivaju i naše hrišćanske motive da pomažemo onima kojima je pomoć najpotrebnija, a to je svakako naš napaćeni i ugroženi narod na KiM. Pored mene, stalni članovi naše humanitarne organizacije su David Mlinek, glavni organizator prikupljanja pomoći u Češkoj, i članovi Nenad Jeremić, Daniel Švarc i Jan Čopak - pojašnjava naš sagornik.

Priznanja i zahvalnice DECENIJU i po grupa srpskih i čeških humanitaraca pomaže stanovništvu širom Kosmeta. Nesebično zalaganje odlikovano je brojnim priznanjima i zahvalnicama više crkvenih opština na KiM, kao i zlatnom plaketom "Najplemenitiji podvig" za 2020. koju dodeljuju "Večernje novosti".

Ističe da je Švarc, jedan od humanitaraca, bivši pripadnik češkog kontingenta Kfora na Kosmet došao kao vojnik, a vratio se kao pravoslavac. Švarc se 2018. krstio u Visokim Dečanima, a tri godine kasnije, u Gračanici je krstio i svog sina Jana.

- Ponosan sam što sam u oba slučaja bio kum, a ono što me dodatno raduje jeste da je i David Mlinek izrazio želju da primi pravoslavlje. S obzirom na to da je meni zabranjen ulazak na KiM, a da je češki humanitarac izrazio želju da i njemu budem kum, krštenje će se obaviti na Svetoj Gori u manastiru Hilandar - navodi Marković.

Ova grupa je u više navrata nabavljala građevinski materijal za izgradnju i renoviranje stambenih i zanatskih objekata, poljoprivrednu mehanizaciju, ali i grla stoke. Donirali su i medicinsku opremu domovima zdravlja i ambulantama, dok su za potrebe škola, nabavljane knjige i računarska oprema.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.