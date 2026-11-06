DELE POMOĆ I ŠIRE DUHOVNOST: Grupa Srba i Čeha pomaže socijalno ugroženim porodicima na Kosovu i Metohiji
GRUPA neformalnih humanitaraca iz centralane Srbije i Češke ovih dana ponovo je aktivna na području Kosova i Metohije gde su dodelili novčanu pomoć za nekoliko socijalno ugroženih porodica, ali i stipendije za 10 najboljih studenata prištinskog univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Prema rečima Dimitrija Markovića iz Bajine Bašte, osnivača ove grupe, osim po 500 evra, svaki od studenata dobio je i knjigu duhovne literature kao i ikonu, jer su, ističe, svesni da je duhovnost ta koja održava naš narod na ovom području.
- Uoči uručenja stipendija naši aktivisti posetili su i uručili materijalnu pomoć za četiri porodice, dve iz Jasenovika u opštini Novo Brdo i porodicama u Leposaviću i Mitrovici. Porodice u novobrdskoj opštini koje se uglavnom bave poljoprivredom pomagali smo i ranije, donirajući im stoku i poljoprivredne mašine kako bi mogli svojim radom da privređuju - ističe Marković.
Pojašnjava da je ova grupa humanitaraca iz naše zemlje i Češke zasnovana na ličnim prijateljstvima, osnovana 2013. i da pomoć na Kosmetu dele po nekoliko puta godišnje.
- Akcije vezane za praznike otkrivaju i naše hrišćanske motive da pomažemo onima kojima je pomoć najpotrebnija, a to je svakako naš napaćeni i ugroženi narod na KiM. Pored mene, stalni članovi naše humanitarne organizacije su David Mlinek, glavni organizator prikupljanja pomoći u Češkoj, i članovi Nenad Jeremić, Daniel Švarc i Jan Čopak - pojašnjava naš sagornik.
Priznanja i zahvalnice
DECENIJU i po grupa srpskih i čeških humanitaraca pomaže stanovništvu širom Kosmeta. Nesebično zalaganje odlikovano je brojnim priznanjima i zahvalnicama više crkvenih opština na KiM, kao i zlatnom plaketom "Najplemenitiji podvig" za 2020. koju dodeljuju "Večernje novosti".
Ističe da je Švarc, jedan od humanitaraca, bivši pripadnik češkog kontingenta Kfora na Kosmet došao kao vojnik, a vratio se kao pravoslavac. Švarc se 2018. krstio u Visokim Dečanima, a tri godine kasnije, u Gračanici je krstio i svog sina Jana.
- Ponosan sam što sam u oba slučaja bio kum, a ono što me dodatno raduje jeste da je i David Mlinek izrazio želju da primi pravoslavlje. S obzirom na to da je meni zabranjen ulazak na KiM, a da je češki humanitarac izrazio želju da i njemu budem kum, krštenje će se obaviti na Svetoj Gori u manastiru Hilandar - navodi Marković.
Ova grupa je u više navrata nabavljala građevinski materijal za izgradnju i renoviranje stambenih i zanatskih objekata, poljoprivrednu mehanizaciju, ali i grla stoke. Donirali su i medicinsku opremu domovima zdravlja i ambulantama, dok su za potrebe škola, nabavljane knjige i računarska oprema.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)