DO ZLATA UZ HROMOZOM VIŠKA: Uspeh Lajkovčanke Anđele Cvetković (20) sa Daunovim sindromom, na Svetskom prvenstvu u Egiptu (FOTO)

LAJKOVČANKA Anđela Cvetković (20), koja živi sa Daunovim sindromom, a od malena se uspešno bavi karateom, još jednom je, snagom svoje volje, na najbolji način dokazala da hromozom viška ne predstavlja prepreku. Na Svetskom prvenstvu u parakarateu, u Kairu, u Egiptu, osvojila je zlatnu medalju i to u muškoj konkurenciji!

Foto: Privatna arhiva

Nedugo pošto je u finalnoj borbi na tatamiju trijumfovala, Anđela je stala na pobedničko postolje. U punoj sportskoj dvorani začula se himna Srbije, a na jarbolu visoko zavijorila trobojka.

- Presrećna sam što sam postigla veliki uspeh i dostojno predstavljala svoju zemlju, pogotovo jer je konkurencija bila izuzetno jaka - kaže Anđela. - Takmičili su se sportisti iz celog sveta, a posebno su se isticale reprezentacije Egipta, Brazila, Rumunije.

Na Svetskom prvenstvu u Kairu učestvovalo je više od 1.200 sportista, među njima oko 80 para karatista. Anđelu, kaže, nije nimalo pokolebalo kad su je obavestili da će, prema žrebu, u disciplini u kojoj je bila prijavljena, nastupati sa muškarcima.

- Protivnici su bili dobro tehnički potkovani i sitnice su presudile u moju korist - kaže Anđela. - Ovaj uspeh mi znači mnogo, mislila sam da će to biti kruna mog dosadašnjeg truda u karateu, ali je ovo tek početak borbe na svetskom tatamiju.

Podrška IZUZETNO smo srećni zbog Anđelinih uspeha, kažu majka Milanka, otac Zoran i starija sestra Tijana, koji joj pružaju nesebičnu pomoć i podršku. U Lajkovcu je završila četiri razreda osnovne škole. U Ubu je, od petog do osmog razreda pohađala specijalnu školu, gde je nastavila srednje obrazovanje i stekla zvanje kuvarskog tehničara. Uz karate, sa decom iz komšiluka voli da igra košarku, izrađuje slike tehnikom popunjavanja cirkonima, gleda filmove...

Ovim sportom se bavi osam godina, član je ovdašnjeg KK "Železničar". Nije nikada propustila trening, pre dve godine je stekla zvanje majstora karatea, crni pojas - prvi dan. U disciplini kata pojedinačno i bo kata, do sada je osvojila oko 80 zlatnih i samo dve srebrne medalje.

Ponosno izdvaja zlatnu medalju sa Svetskog takmičenja u karateu u Ukrajini 2021. Na polici su i četiri velika pehara koja je osvojila kao najuspešnija takmičarka u parakarateu. Pre tri godine, dobila je diplomu Opštine Lajkovac za rad i izuzetna dostignuća u sportu. Odlazak na Svetsko prvenstvo u Kairo finansijski su pomogli i Opština Lajkovac i Sportski savez Opštine Lajkovac

Daun može! - NA "Jutjubu" imam svoj kanal "Daun može!", koji je za dve godine stekao više od 5.000 pratilaca - kaže Anđela. - U klipovima, umesto u kimonu, pojavljujem se u kuvarskoj uniformi, jer pokazujem kulinarske veštine i mnoge recepte. Najviše volim da kuvam ćufte i spremam slana predjela.

- Bila sam izuzetno ponosna kada sam bila na pobedničkom postolju, sa srpskom zastavom u rukama - kaže, sa širokim osmehom, mlada Lajkovčanka. - U karate sam se zaljubila gledajući akcione filmove Džekija Čena i stalno sam tražila da počnem da treniram, maštala da u kimonu ponosno stanem na strunjaču. Taj san mi se na najlepši način ostvaruje!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.