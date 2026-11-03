PREVENCIJA RAKA DOJKE: Pokretni mamograf u Vrnjačkoj Banji do 15. novembra

U okviru akcije Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ pokretni mamograf boraviće u Vrnjačkoj Banji do 15. novembra, pružajući priliku ženama da obave preventivni pregled dojki.

G.Šljivić

Kako saznajemo u ovdašnjem Domu zdravlja „Dr Nikola Džamić”, ciljna grupa su žene od 45 do 69 godina, ali pravo na pregled imaju i mlađe od 45 godina ukoliko imaju pozitivnu porodičnu anamnezu, odnosno porodično opterećenje malignim oboljenjima dojke.

Zakazivanje se obavlja telefonom 036/601-694, radnim danom od 7 do 15 sati. Potrebno je ostaviti ime, prezime i broj telefona, a zdravstvena knjižica nije neophodna. Radno vreme mamografa je od 9 do 18 sati, dnevno je planirano oko 50 skrininga, a pregledi će se obavljati i subotom i nedeljom.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.