ŠANSA ZA 200 NOVIH RADNIH MESTA: U četvrtak Sajam zapošljavanja u Subotici

Prema poslednjim podacima broj nezaposlenih lica u Severnobačkom okrugu iznosi 5.955, u Subotici 3.202, dok je u Bačkoj Topoli evidentirano 1.378, a u Malom Iđošu 1.375. Svi oni imaju šansu da pronađu zaposlenje na Sajmu zapošljavanja, koji će se održati u četvrtak u prosotirjama Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

tv subotica

Dolazak na manifestaciju najavilo je 20 poslodavca koji su prijavili potrebu za zapošljavanjem preko 220 radnika različitih obrazovnih profila, što je dobra prilika za nezaposlene da pronađu adekvatno zaposlenje kako u svom osnovnom, tako i u alternativnom zanimanju.

Na Sajmu zapošljavanja će biti ponuđena sledeća radna mesta: operater u proizvodnji, higijeničar, baštovan, portir, kurir, magacioner, trgovac, mesar, kasir, točilac goriva, kuvar, konobar, pica majstor, pekar, šivač, tesar, stolar, vozači sa B, C, E kategorijom, mašinbravar, zavarivač, operater na CNC mašinama, električar, rukovalac parnih kotlova, tehničar održavanja, tehničar u laboratoriji, mašinski inženjer, poslovođa, računovodstveni referent, veterinar, pravnik, psiholog, pedagog, socijalni radnik.

Nezaposlenima je na Sajmu zapošljavanja omogućen direktan kontakt sa većim brojem poslodavaca kako bi im se predstavili i izneli svoje profesionalne karakteristike, ostavili dobar utisak i predali im svoje radne biografije (CV) i prijave za zaposlenje, po mogućstvu i za veći broj radnih mesta. U neposrednom kontaktu sa kandidatima poslodavci preuzimaju njihove radne biografije, obavljaju preliminarne razgovore, ili se na licu mesta dogovaraju o uslovima za zapošljavanje.

Efekti sajmova zapošljavanja prate se šest meseci nakon održavanja sajma, prošle godine je oko 600 lica pronašlo zaposlenje preko sajma zapošljavanja. Tokom prvih šest meseci ove godine, na prethodnim sajmovima održanim u prvoj polovini godine zaposleno je oko 350 lica.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.