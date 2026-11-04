KO ĆE KOME DA SUDI: U Poljskoj se otimaju oko Ustavnog suda, predsednik i premijer na suprotnim stranama

SUKOB oko funkcionisanja Ustavnog suda Poljske nastavljen je u utorak održavanjem sednice Opšte skupštine sudija, koju je sazvala sudija Ana Korvin-Pjotrovska, nakon što je nedavno suspendovala predsednika suda Bogdana Švenčkovskog i njegovog zamenika Bartlomjeja Sohanjskog.

Foto: Tanjug/AP/Rafal Niedzielski

Na sednici je, prema pisanju poljskih medija, učestvovalo osam sudija, a Korvin-Pjotrovska je ocenila da postoji potreban kvorum za donošenje odluka, imajući u vidu da je 12 sudija imalo pravo da učestvuje u radu.

Sudije su usvojile odluku o budžetu Ustavnog suda za 2027. godinu i odredile sudije koje će nadgledati disciplinske postupke protiv Švenčkovskog i Sohanjskog.

Međutim, legitimnost sednice i donetih odluka mogla bi da bude osporena zbog spora oko sastava suda i broja sudija potrebnog za odlučivanje, prenosi agencija PAP.

Ispred sedišta Ustavnog suda u Varšavi i juče su održani protesti, uz pojačano prisustvo policije. Pristalice opozicije i predstavnici političkih stranaka osporavaju odluku o suspenziji rukovodstva suda, dok predstavnici vladajuće većine tvrde da je cilj promena uspostavljanje zakonitog funkcionisanja institucije.

Foto: Tanjug/AP/Beata Zawrzel

Kriza je eskalirala nakon što je Korvin-Pjotrovska, pozivajući se na najduži sudijski staž, preuzela rukovođenje sudom i saopštila da Švenčkovski i njegov zamenik ne mogu da obavljaju svoje dužnosti. Švenčkovski je suspenziju ocenio kao nezakonitu i opisao je kao "državni udar", dok je predsednik Poljske Karol Navrocki podržao dosadašnjeg predsednika Ustavnog suda i kritikovao poteze koji su doveli do njegove smene.

Spor je deo višegodišnje krize oko poljskog pravosuđa, koja traje od 2015. godine i odnosi se na način izbora sudija, njihov status i uticaj političkih institucija na rad Ustavnog suda.

Foto: Tanjug/AP/Petros Karađias

Poljski premijer Donald Tusk i njegova vlada zalažu se za promene koje bi, kako navode, trebalo da vrate nezavisnost pravosuđa, dok opoziciona stranka Pravo i pravda (PiS) i predsednik Navrocki osporavaju način na koji aktuelna vlast sprovodi te promene.

Spor oko Ustavnog suda dodatno je produbio nesuglasice između predsednika i vlade, a pitanje funkcionisanja te institucije bilo je jedna od tema jučerašnje sednice Saveta za nacionalnu bezbednost Poljske.

(Tanjug)

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